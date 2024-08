Gobierno de Honduras califica de injerencia a la declaración de embajadora de EE.UU.

Las relaciones diplomáticas entre Honduras y Estados Unidos sufrieron un impasse este miércoles, luego de que la embajadora estadounidense cuestionara la visita de funcionarios hondureños a Venezuela para reunirse con el ministro de Defensa venezolano, acusado de narcotráfico por la justicia estadounidense. Los cuestionamientos de la embajadora fueron considerados por Honduras como una "injerencia".

"Estamos muy preocupados por lo que ha sucedido en Venezuela. Es bastante sorprendente para mí ver al ministro de Defensa y al jefe del Estado Mayor Conjunto sentados al lado de un narcotraficante en Venezuela", dijo Laura Gogu, embajadora de Estados Unidos en Honduras, al salir de un evento en Tegucigalpa.

El comentario de la embajadora fue en respuesta a la visita que hicieron la semana pasada dos funcionarios de alto rango hondureños a Venezuela; el jefe del Estado Mayor Conjunto, Roosevelt Hernández Aguilar y el ministro de Defensa, José Manuel Zelaya —sobrino político de la presidenta Xiomara Castro— , se reunieron con el ministro de Defensa venezolano, Vladimir Padrino, acusado de narcotraficante por la justicia estadounidense.

Gogu también afirmó que la reunión produce sorpresa "especialmente cuando se está trabajando con un gobierno, con una presidenta que está trabajando en su lucha contra la narcodictadura, entonces yo no podía entender por qué ellos decidieron hacer eso".

La diplomática hace referencia a la lucha que el partido de Xiomara Castro (Libertad y Refundación) emprendió para sacar del gobierno al entonces presidente Juan Orlando Hernández (2014-2022), hoy condenado en Estados Unidos por narcotráfico. Castro ha manejado un discurso político en el que insiste que sigue luchando con las secuelas que dejó la "narcodictadura", como califica al gobierno de Hernández

"La injerencia y el intervencionismo de los Estados Unidos, así como su intención de dirigir la política de Honduras a través de su Embajada y otros representantes, es intolerable" Xiomara Castro Presidenta de Honduras “

"Agreden, desconocen y violan impunemente los principios y prácticas del derecho internacional, que promueven el respeto a la soberanía y autodeterminación de los pueblos, la no intervención y la paz universal. Basta", agregó la mandataria en un mensaje colgado en su cuenta de X.

De su lado, el Canciller de Honduras, Eduardo Enrique Reina, declaró que "es insoportable el irrespeto e injerencia de la embajadora Laura Gogu, y agregó que ambos funcionarios acudieron a Venezuela para una competencia de academias militares y que "insinuar o implicar como narcotraficantes y descalificar a nuestras autoridades es realmente una amenaza directa a nuestra independencia y soberanía".

Castro también manifestó "Con fundamento en nuestra Constitución y en los tratados internacionales, he ordenado al Canciller @EnriqueReinaHN denunciar el tratado de extradición con los Estados Unidos".

Rechazo a la respuesta de Honduras

El excanciller de Honduras, Carlos López Contreras, declaró a The Associated "No tiene que ver una cosa con la otra, una cosa es que haya disgusto por parte Estados Unidos por los comentarios de la embajadora y la otra es que Honduras en represalia o respuesta quiera denunciar el Tratado".

Con la denuncia del Tratado, Honduras dejaría de enviar hondureños hacia los Estados Unidos que son solicitados por la justicia de ese país.

"En mi opinión son cosas separadas. El presidente puede denunciar el Tratado de Extradición en cualquier momento con o sin motivos, pero si lo hace en un momento de molestia va más allá de lo que es comprensible", apuntó.

No es la primera vez que el gobierno de Castro cuestiona las opiniones de la embajadora Gogu y le llama la atención sobre sus opiniones acerca de temas que, según los funcionarios hondureños, son exclusivos de Honduras.

En noviembre de 2023, el canciller Reina, le pidió a la embajadora de Estados Unidos no opinar sobre sus asuntos internos y soberanos, luego que la diplomática hiciera un comentario sobre los de consensos en el marco de la elección del Fiscal General y el Fiscal General Adjunto.