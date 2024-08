Embajada de Estados Unidos en RD trasladará el Centro de Atención de Visas de Galería 360

La Embajada de los Estados Unidos en Santo Domingo anunció las últimas fechas para los ciudadanos depositar y retirar sus documentos en el Centro de Atención de Visas (VAC, por sus siglas en inglés) en Galería 360.

Luego de comunicar que cambiará de proveedor de servicios de visas a partir del 23 de septiembre de 2024, la entidad informó que los ciudadanos tienen hasta el 18 de septiembre para depositar sus documentos y/o pasaportes en el VAC ubicado en la Galería 360, que será trasladado a un punto centrico de Santo Domingo que será informado más adelante.

Además, para entregar los documentos a la Embajada, los ciudadanos deben depositar todo lo requerido, en el local «MBE Tiradentes» (Av. Tiradentes No. 10, Santo Domingo), hasta la fecha anteriormente mencionada.

De igual modo, la entidad publicó que el 20 de septiembre, es el último día para los usuarios retirar los documentos enviados desde la embajada al centro ubicado en Galería 360.

Los documentos listos que no hayan sido recogidos por los usuarios luego de la fecha anunciada por la entidad, serán llevados a la ubicación de Mail Boxes Etc. en la Tiradentes (Av. Tiradentes No. 10, Santo Domingo).

La entidad solicitó a todos los ciudadanos a mantenerse atentos a las informaciones que se publicarán, de forma actualizada, para orientar al ciudadano sobre cómo podría afectar el cambio, destacando que no se efectuarán cambios en ninguna cita de servicios a ciudadanos americanos.

De igual manera, la embajada explicó que no se podrán realizar pagos en efectivo a partir del 31 agosto al 22 de septiembre de 2024 ni con tarjeta desde el 13 de septiembre, sin embargo, a partir del 23 de septiembre, se podrá realizar el pago de las cuotas en la nueva página web y en la misma entidad bancaria utilizando los nuevos datos de pago que se facilitarán.