Harris busca aprovechar el apoyo sindical de Biden mientras se reúne con él en Pensilvania

La vicepresidenta Kamala Harris y el presidente Joe Biden encabezarán juntos un evento de campaña el lunes en el estado clave de Pensilvania, mientras Harris intenta presentarse como "una nueva forma de avanzar" mientras permanece intensamente leal a Biden y las políticas que él ha impulsado.

La pareja asistirá al desfile del Día del Trabajo de Pittsburgh y ofrecerá algunas declaraciones, la primera vez que ambos comparten un espacio para hablar juntos en el escenario político desde la sorprendente reestructuración electoral que proporcionó una nueva sacudida de entusiasmo demócrata a las elecciones de 2024.

La campaña de Harris ha dicho que los votantes de Pensilvania están renovados desde que Harris pasó a encabezar la lista hace seis semanas, con decenas de miles de nuevos voluntarios inscritos para hacer campaña por ella y por el gobernador de Minnesota, Tim Walz, el candidato demócrata a la vicepresidencia. La aparición de Harris y Biden en el desfile, una de las mayores concentraciones de este tipo en el país, es parte de una campaña en estados en disputa a poco más de dos meses del día de las elecciones. Harris se dirige primero a Detroit el lunes para un evento de campaña antes de reunirse con Biden en Pensilvania.

Harris, de 59 años, ha intentado atraer a los votantes posicionándose como una ruptura con la política venenosa, rechazando la retórica mordaz de su oponente republicano, el expresidente Donald Trump , y buscando también ir más allá de la era Biden. Sin embargo, aunque su discurso puede ser muy diferente al de Biden, la agenda de Harris está repleta de los mismos temas que él ha defendido: limitar el costo de los medicamentos recetados, la Ley de Atención Médica Asequible, la economía y ayudar a las familias a pagar el cuidado infantil.

"Luchamos por un futuro en el que construyamos lo que yo llamo una economía de oportunidades, para que cada estadounidense tenga la oportunidad de ser propietario de una casa, iniciar un negocio y generar riqueza, y riqueza intergeneracional. Y un futuro en el que bajemos el costo de vida para Estados Unidos", dijo en un mitin reciente, haciéndose eco de los llamados de Biden a hacer crecer la economía "desde abajo hacia afuera y desde la clase media hacia arriba".

Harris apareció brevemente en el escenario con Biden después de que el presidente pronunciara sus comentarios en la noche inaugural de la Convención Nacional Demócrata del mes pasado, pero los dos no han compartido un micrófono en un evento político desde que el propio Biden se postulaba para el cargo. En ese momento, la campaña estaba utilizando a Harris principalmente como su portavoz principal para los derechos al aborto, un tema que creen que puede ayudarlos a ganar en noviembre a medida que aumentan las restricciones y empeora la atención médica para las mujeres después de la caída de Roe v. Wade .

La pareja ha aparecido en eventos oficiales y se ha reunido en la Casa Blanca desde el intercambio de entradas.

Durante más de tres años y medio, Harris ha sido una de las principales validadoras de Biden. Ahora, la situación ha cambiado, ya que Harris busca apoyarse en Biden, oriundo de Scranton, Pensilvania, para ayudar a ganar el estado potencialmente decisivo. Biden, por su parte, ha mantenido un perfil bajo desde que puso fin a su intento de reelección. Estuvo por última vez en la Casa Blanca el 19 de agosto y desde entonces ha estado de vacaciones en el sur de California y Delaware.

Pero, incluso cuando asumió la responsabilidad de liderar el Partido Demócrata, Harris se ha mantenido firme al lado de Biden. En su primera entrevista personal sobre su candidatura, Harris hizo una defensa apasionada del historial de Biden y su capacidad para hacer el trabajo, incluso a pesar de los acontecimientos de los últimos dos meses que terminaron con ella postulándose a la Oficina Oval y Biden como un pato cojo.

El presidente de 81 años se hizo a un lado en julio tras un desastroso debate con Trump y un creciente coro dentro de su propio partido que le pide que le dé espacio a una nueva generación. Harris y Trump debatirán el 10 de septiembre.

"Se preocupa profundamente por el pueblo estadounidense. Es muy inteligente y leal al pueblo estadounidense. He pasado horas y horas con él, ya sea en la Oficina Oval o en la Sala de Situaciones. Tiene la inteligencia, el compromiso, el criterio y la disposición que creo que el pueblo estadounidense merece en su presidente", dijo en la entrevista de la semana pasada.

Sobre Trump, añadió: "En cambio, el expresidente no tiene nada de eso".

Harris dijo durante la entrevista con CNN que trabajar con Biden fue "uno de los mayores honores de mi carrera" y contó el momento en que él la llamó para decirle que renunciaría.

"Me contó lo que había decidido hacer y... le pregunté: ´¿Estás seguro?´ y me dijo: ´Sí´, y así fue como me enteré".

La vicepresidenta dijo que no necesitaba pedirle apoyo a Biden porque "él fue muy claro en que me iba a respaldar".

Harris también ha defendido el historial del gobierno en la frontera sur y la inmigración, uno de los problemas más persistentes y molestos del gobierno . Señala que se le encomendó tratar de abordar las "causas fundamentales" en otros países que impulsaban los cruces fronterizos, aunque los republicanos la han calificado como la "zar de la frontera".

"Tenemos leyes que deben cumplirse y hacerse cumplir, que abordan y tratan con las personas que cruzan nuestra frontera ilegalmente, y debería haber consecuencias", dijo Harris.

Aunque Harris se ha mostrado más enérgica al hablar sobre la difícil situación de los civiles en Gaza, mientras la guerra de Israel contra Hamás allí se acerca a su 11.º mes, la vicepresidenta también ha respaldado los esfuerzos de Biden para armar a Israel y lograr un acuerdo de rehenes y un alto el fuego.

Israel dijo el domingo por la mañana que había recuperado los cuerpos de seis rehenes capturados durante el ataque de Hamas del 7 de octubre que desató la guerra en Gaza, entre ellos el israelí-estadounidense Hersh Goldberg-Polin. La revelación provocó que decenas de miles de israelíes salieran a las calles a manifestarse para exigir un acuerdo de alto el fuego.

Harris se unirá a Biden el lunes en la Sala de Situaciones para reunirse con el equipo negociador del acuerdo de rehenes de EE. UU. para discutir sus continuos esfuerzos por lograr un acuerdo que asegure la liberación de los rehenes restantes.