La misteriosa empresa que registró el avión de Maduro en RD y de la que nadie quiere hablar

El presidente Luis Abinader dijo el lunes que el avión propiedad de Nicolás Maduro confiscado por las autoridades estadounidenses en el aeropuerto El Higüero estaba registrado a nombre de una empresa privada de la cual dijo no tener el nombre, mientras que el Departamento de Justicia de Estados Unidos declinó abordar el tema.

Durante su encuentro semanal con la prensa, el mandatario dominicano afirmó que la aeronave, cuyos registros muestran como último vuelo uno realizado en marzo desde Caracas a Santo Domingo, estaba a nombre de un particular, no del Gobierno venezolano.

"Yo no conozco el nombre, pero no era al nombre del gobierno venezolano, no era identificable", dijo Abinader al ser cuestionado por periodistas para que ofreciera el nombre registrado.

Al ser preguntado una vez más, el mandatario indicó que debido a la cantidad de aeronaves que llegan para recibir servicios de mantenimiento en el país, "el gobierno no tiene porque saber" a nombre de quién estaba registrada, después rectificó diciendo "no es que no lo sabemos. Yo no lo tengo aquí y no conozco el nombre de quién es la persona".

La pregunta fue remitida al canciller Roberto Álvarez, que solo dijo que se trataba de una empresa privada.

"Lamentablemente no es algo que podemos hablar", fue la respuesta que consiguió Diario Libre del Departamento de Justicia al tratar de conseguir el nombre con el que se registró la aeronave en suelo dominicano.

De acuerdo con lo informado por Álvarez, el Ministerio Público recibió el 20 de mayo de este año una solicitud de cooperación internacional relacionada a una investigación criminal del Departamento de Justicia en la que se solicitaba la inmovilización de la aeronave Dassault Falcon 900EX.

En la solicitud la justicia estadounidense pedía "realizar registros de evidencia y objetos vinculados a actividades de fraude, contrabando de bienes ilícitos y lavado de activos".

La respuesta dominicana a dicha solicitud llegó el 22 de mayo y por orden de un tribunal nacional se inmovilizó la aeronave, la cual ingresó al país para recibir mantenimiento, según lo indicado por el funcionario.

Un segunda orden con fecha de este 2 de septiembre autorizaba al Ministerio Público para permitir a las autoridades estadounidenses sacar la aeronave del país y trasladarla a EE.UU.

El Departamento de Justicia confiscó el avión alegando violaciones de sanciones y leyes de control de exportaciones, impuestas por la justicia y el Departamento de Comercio.

De acuerdo con los fiscales federales, el avión fue comprado ilegalmente a través de una empresa fantasma y sacado de contrabando de Estados Unidos a través del Caribe.

El avión, registrado en San Marino, fue ampliamente utilizado por Maduro para viajar al extranjero, a Guyana y Cuba, incluso a principios de este año.

Imágenes de medios estatales de una visita en diciembre a San Vicente y las Granadinas muestran a Maduro, la primera dama Cilia Flores y altos funcionarios bajando del avión antes de un día de discusiones sobre una disputa territorial entre Venezuela y la vecina Guyana.

El avión estaba registrado anteriormente en Estados Unidos y era propiedad de Six G Aviation, con sede en Florida, un corredor que compra y vende aviones usados, según varios sitios web de seguimiento de vuelos. Los registros de la Administración Federal de Aviación indican que se exportó a San Vicente y las Granadinas y se dio de baja en Estados Unidos en enero de 2023.