EE. UU. dice que "es hora de ultimar" acuerdo de tregua sobre Gaza tras muerte de rehenes

Estados Unidos pidió este martes flexibilidad para cerrar un acuerdo entre Israel y el grupo islamista palestino Hamás sobre un alto el fuego en Gaza, tras la reciente muerte de seis rehenes.

"Hay decenas de rehenes que aún siguen en Gaza, esperando un acuerdo que los traiga de vuelta a casa. Es hora de ultimar ese acuerdo", declaró a periodistas el portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller.

"El pueblo de Israel no puede permitirse esperar más. El pueblo palestino, que también está sufriendo los terribles efectos de esta guerra, no puede permitirse esperar más. El mundo no puede permitirse esperar más", declaró Miller.

El portavoz afirmó que Estados Unidos trabajará "en los próximos días" con los mediadores Egipto y Catar "para impulsar un acuerdo definitivo".

Un punto de fricción clave ha sido la insistencia del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en que sus tropas permanezcan en la frontera entre Gaza y Egipto.

"Nos oponemos a la presencia a largo plazo de tropas de las Fuerzas de Defensa de Israel en Gaza", dijo Miller.

"Cerrar un acuerdo requerirá que ambas partes muestren flexibilidad. Requerirá que ambas partes busquen razones para llegar al sí en lugar de razones para decir no", añadió en rueda de prensa