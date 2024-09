EEUU se prepara para acusar a Rusia de realizar campañas de desinformación que apuntan a elecciones

El gobierno de Estados Unidos se preparaba el miércoles para acusar a Rusia de llevar a cabo campañas de desinformación que tienen como objetivo las elecciones presidenciales del país, de acuerdo con tres personas familiarizadas con la cuestión.

Las agencias de inteligencia han acusado previamente a Rusia de utilizar desinformación para tratar de interferir en las elecciones. Pero el anuncio que se tiene previsto que sea realizado por el secretario de Justicia Merrick Garland probablemente mostrará la profundidad de las preocupaciones de Estados Unidos y apuntará las acciones jurídicas contra aquellos que se sospeche que estén participando.

Las personas que discutieron el anuncio hablaron bajo condición de anonimato con The Associated Press debido a que el asunto no era público. Una de las personas dijo que el anuncio involucrará, en parte, una acusación del uso de los medios de comunicación estatales de Rusia para difundir información falsa y propaganda.

Se tiene previsto que Garland y otros dirigentes de las agencias del orden público hablen brevemente en el inicio de una reunión del grupo de trabajo de amenazas electorales del Departamento de Justicia.

En un discurso pronunciado el mes pasado, la subsecretaria de Justicia Lisa Monaco señaló que Rusia era la principal amenaza a las elecciones.

El presidente ruso Vladímir Putin y “sus aliados están utilizando técnicas cada vez más sofisticadas en sus operaciones de injerencia. Tienen como objetivo perfiles demográficos de votantes específicos y votantes de estados indecisos en un esfuerzo de manipular los resultados de las elecciones presidenciales y legislativas”, señaló. “Tienen la intención de cooptar a los estadounidenses involuntarios en las redes sociales para impulsar narrativas que promueven los intereses rusos”.

Un portavoz del Departamento de Justicia rechazó comentar al respecto.

CNN fue el primer medio en reportar el anuncio previsto.