Retratos de víctimas del tiroteo escolar en Georgia, EE. UU.

Un estudiante de secundaria de 14 años de Georgia fue acusado como adulto de utilizar un rifle de asalto para matar a dos alumnos y dos maestros en el corredor exterior de su aula de álgebra, dijeron autoridades.

El tiroteo en la escuela secundaria Apalachee en Winder, a cerca de una hora en auto desde Atlanta, fue el más reciente entre las docenas de tiroteos escolares ocurridos en todo Estados Unidos en los últimos años, entre ellos, algunos especialmente letales, sucedidos en Newtown, Connecticut, Parkland, Florida y Uvalde, Texas.

Esto es lo que hay que saber sobre las víctimas del tiroteo del miércoles

Christian Angulo, 14 años

Lisette, la hermana mayor de Angulo, escribió en una página de GoFundMe donde pide donaciones para contribuir en los gastos funerarios, que estaban destrozados por la pérdida de su "hermanito".

"Era un chico muy bueno y muy dulce y bondadoso. Era amado por muchos. Su pérdida fue tan rápida e inesperada", escribió. "Realmente no merecía esto".

Mason Schermerhorn, 14 años

Louis Briscoe dijo al New York Times que, cuando se enteró del tiroteo, llamó a la madre de Schermerhorn, amiga y compañera de trabajo. Ella le dijo, "Mason se nos fue", y su corazón se partió.

"Nadie debería sufrir este tipo de dolor", dijo Briscoe.

Amigos de la familia dijeron que Schermerhorn había iniciado recientemente la secundaria y que le gustaba contar chistes, leer, jugar videojuegos y Walt Disney World.

"Realmente disfrutaba la vida", dijo Doug Kilburn, amigo de la madre de Schermerhorn. "Siempre tenía una actitud animada hacia todo".

Christina Irimie, 53 años

Silvia Pasch dijo al diario The Atlanta Journal-Constitution que conoció a Irimie, maestra de matemáticas, cuando trabajaron como voluntarias en la iglesia de los Santos Constantino y Helena en Lilburn, que organiza festivales para celebrar la cultura rumana. Dijo que la práctica con el grupo de danza infantil de esta primavera incluyó una lección para un estudiante que tenía problemas con un concepto de álgebra. Pasch dijo que escuchó mientras cortaba vegetales en la cocina "porque pensé que quizás aprendería algo". Sin Irimie, el próximo festival será difícil, dijo Pasch.

"Apuesto a que hablaremos de ella cuando cortemos patatas y vegetales", dijo.

Nicolae Clempus dijo al diario que Irimie lo hizo sentir bienvenido cuando se mudó a Estados Unidos en 2001. Ella participaba activamente de la comunidad de expatriados tras emigrar de Rumania unos años antes. El sacerdote de la iglesia ortodoxa rumana de Santa María en Dacula describió a Irimie como alguien "con quien sabes que puedes contar" y que siempre se ofrecía como voluntaria en eventos, cocinando o bailando.

Irimie, que formaba parte de un grupo de danza tradicional rumana de la región de Transilvania cuando era joven, se convirtió después en instructora y tenía un don para trabajar con los jóvenes, dijo Clempus.

Richard Aspinwall, 39 años

El entrenador de fútbol americano de la secundaria Apalachee, Mike Hancock, dijo al diario Athens Banner-Herald que el coordinador defensivo del equipo, que también era profesor de matemáticas, era un gran hombre y un gran padre que amaba a sus hijas y a su esposa, le encantaba el fútbol americano y era respetado.

"Trabajaba hasta el cansancio", dijo Hancock. "Entrenaba según la vieja escuela, pero amaba a esos chicos".

El estudiante de tercer año y exjugador de fútbol americano, Jay Garcia, asistió el miércoles a una vigilia de oración en un parque de Winder, en el centro de la ciudad, para recordar al entrenador y maestro que tanto le ayudó a aprender fútbol y en la vida.

"No se puede resucitar a los muertos", dijo Garcia. "Entiendo que algunas personas no estarán aquí mañana y simplemente no debemos olvidar quiénes son y lo que significaron para nosotros".