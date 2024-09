Las acusaciones de que los migrantes se comen las mascotas de los residentes de Springfield, Ohio, y los patos sacados de los parques públicos, es algo que se mantiene fuera del radar de los policías locales, pero que ha sido aprovechada y utilizada por personalidades como Elon Musk y figuras influyentes del Partido Republicano, incluido el candidato a vicepresidente JD Vance.

Un portavoz de la ciudad dijo al diario The New York Post que "no ha habido informes creíbles o reclamos específicos de mascotas que hayan sido dañadas, lesionadas o maltratadas por individuos dentro de la comunidad inmigrante".

No obstante, el expresidente y candidato del partido conservador, Donald Trump sostuvo la afirmación la noche del martes durante el debate con su rival Kamala Harris y llamó "mentiras" lo dicho por el moderador del evento David Muir cuando resaltaba que no hay reportes que sustenten lo que alega.

"Fíjense en lo que pasa en las ciudad, en todo los Estados Unidos, y no solo estamos hablando de Aurora, Springfield. En muchos pueblos y ciudades no quieren hablar de eso porque es un problema y una vergüenza. En Springfield se comen los perros, los gatos, se comen a las mascotas de la gente que vive ahí. Eso es lo que pasa en este país y que vergüenza, que vergüenza", dijo Trump al responder una pregunta sobre inmigración.

Los críticos estadounidenses señalan que las afirmaciones de que los migrantes haitianos comen animales domésticos son racistas.

La canciller de Haití también se pronunció en contra de estas acusaciones y dijo que no es la primera vez que sus compatriotas son víctimas de una campaña de mentiras y de información falsa destinada a desacreditarlos al servicio de intereses políticos.

La funcionaria pidió a los haitianos unirse "para decir, con una sola voz, que somos humanos", expresó Dominique Dupuy.

Más de 20 mil haitianos

The Post advierte que la historia, considerada insólita por algunos, insinúa preocupaciones más grandes sobre la creciente presencia de migrantes en la ciudad de Springfield, una ciudad de aproximadamente 60,000 habitantes.

Las autoridades dicen que hasta 20,000 inmigrantes haitianos han llegado a la ciudad en los últimos años, lo que ha ejercido una enorme presión sobre los servicios de la ciudad.

El origen del rumor

Los rumores que tienen en el centro a la población migrante de Haití se apoya de varios hechos no relacionados que presuntamente coinciden en que sucedieron en Springfield.

El primero de ellos ocurrió durante una reunión de agosto de la Comisión de la Ciudad de Springfield, donde un hombre de 28 años afirmó, sin pruebas, que los migrantes haitianos estaban decapitando patos en los parques locales y llevándolos a casa para comer.

También se han estado difundiendo en línea las capturas de una publicación hecha por alguien en un grupo de Facebook de Springfield que afirma que el gato de un amigo desapareció, y luego supuestamente se le vio colgado y descuartizado para cenar en el patio de un migrante haitiano.

Uno de los videos que se volvió viral con dichas afirmaciones muestra a una mujer que fue arrestada por presuntamente comerse un gato el mes pasado.

De acuerdo con las informaciones atribuidas a Fox 12, el clip parece mostrar a Allexis Telia Ferrell, de 27 años, quien supuestamente fue acusada después de un alboroto enloquecido el 16 de agosto en el que supuestamente pisoteó al gato y luego lo devoró frente a sus vecinos.

Sin embargo, los registros no indican que la mujer sea haitiana o migrante, y fue arrestada en Canton, a unas tres horas de Springfield, resalta The Post.

Otra imagen que forma parte del rumor, muestra a un hombre sosteniendo un ganso, la misma parece provenir de una publicación de Reddit de agosto en un grupo dedicado a Colón, donde el cartel no proporcionó ningún contexto más allá del desconcierto.

Vance, su principal difusor

El candidato republicano para ocupar la Vicepresidencia, JD Vance, que también es senador por Ohio, fue uno de los primeros políticos importantes en Estados Unidos en amplificar los informes de migrantes que comían mascotas.

"La gente ha tenido a sus mascotas secuestradas y comidas por personas que no deberían estar en este país", escribió Vance el lunes en la plataforma X.

Musk también se ha hecho eco de la historia, comentando o volviendo a publicar imágenes generadas por IA de Trump salvando patos y gatitos.

Vance ha defendido su amplificación de las afirmaciones.

"El senador Vance ha recibido un gran volumen de llamadas y correos electrónicos en las últimas semanas de ciudadanos preocupados en Springfield: su tuit se basa en lo que está escuchando de ellos. La ciudad se ha enfrentado a una afluencia de entre 15,000 y 20,000 migrantes haitianos en los últimos cuatro años, lo que ha estresado los recursos públicos y ha provocado escasez de viviendas, todo gracias a la política de Kamala Harris de extender las designaciones de estatus de protección temporal", dijo un portavoz de Vance a un medio estadounidense.

"Muchos residentes se han puesto en contacto con el senador Vance para compartir sus preocupaciones sobre la delincuencia y los accidentes de tráfico, y para expresar que ya no se sienten seguros en sus propios hogares. A diferencia de los medios de comunicación liberales, JD se toma en serio las preocupaciones de sus electores", agregó.

Denuncias de racismo

Springfield ha sido durante mucho tiempo una ciudad mayoritariamente blanca: el 70 % de los residentes eran blancos en 2022, según Data US, en comparación con el 17 % de negros y el 5 % de los hispanos, no obstante, esa mayoría ha ido disminuyendo en los últimos 10 años, lenta pero constantemente, mientras que las minorías han ido creciendo, señala The New York Post.

Algunos internautas han atribuido la retórico sobre que los inmigrantes haitianos comen mascotas a respuestas racistas y xenófobas a los cambios demográficos que vive la ciudad de Springfield.

"Este es el mismo viejo libro de jugadas anti-negro que hemos visto durante cientos de años en Ohio para dividir y crear odio, especialmente en tiempos de elecciones" Erik Crew Abogado de Haitian Bridge Alliance “

"Los movimientos supremacistas blancos y antidemocráticos siempre han utilizado la afirmación de que los llamados salvajes negros vienen a destruir, especialmente cuando el poder político está en juego. Esto no es diferente", agregó el abogado.

Muchos residentes y políticos locales, incluido el compañero de fórmula de Trump, han expresado su indignación por el crecimiento que presenta la población migrante haitiana en el estado, lo que, según advierten, ha puesto a prueba los servicios de Springfield y ha afectado a los estadounidenses legales.

Las tensiones han aumentado desde agosto de 2023 cuando el inmigrante haitiano Hermanio Joseph, de 36 años, perdiera el control de una minivan que conducía sin una licencia estadounidense válida en una carretera cerca de Springfield y se desviara al camino de un autobús escolar que se aproximaba.

El conductor del autobús se salió de la carretera en el intento de evitar un impacto con el vehículo de Joseph, arrojando a un niño de 11 años por una ventana y aplastándolo fatalmente mientras el vehículo rodaba.