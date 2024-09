Los rumores contra los migrantes haitianos, un asunto grave reducido a memes en redes sociales

La información falsa sobre los migrantes haitianos amplificada por el expresidente Donald Trump durante su primer cara a cara con la vicepresidenta y candidata demócrata Kamala Harris ha llevado el foco de la opinión pública a la ciudad de Springfield, Ohio, mientras las redes sociales explotan en memes que reducen a jocosidades una retórica que muchos consideran racista y xenófoba.

Los republicanos han impulsado el rumor de que los inmigrantes de origen haitiano residentes en Ohio se comen las mascotas de sus vecinos, las autoridades locales han insistido en que "no hay informes creíbles ni reportes" que sustenten dichas afirmaciones.

Mientras en Estados Unidos la opinión pública refuta a los republicanos, que siguen con su discurso antiinmigrante, los internautas acuden a las redes sociales para publicar chistes sobre la cuestión, que engloba una preocupación de la ciudad de Springfield por la llegada de una oleada de migrantes que presiona los servicios públicos.

Una imagen con un perro conduciendo un vehículo con otro en la parte de atrás y enmarcado con la frase "Los perros dejando Springfield después de ver el debate", es una de las imágenes graciosas que pululan en internet.

Memes sobre la acusación falsa sobre migrantes haitianos en Ohio.

Otro meme muestra, a la candidata Kamala Harris como la responsable de un Donald Trump interno en un psiquiátrico que repite en bucle: "Ellos comen perros, ellos comen gatos, ellos comen mascotas".

Memes sobre la acusación falsa sobre migrantes haitianos en Ohio.

Otra imagen es encabezada con la frase "Vida en Springfield" y muestra a un hombre sentado en un sofá con un gato servido en una bandeja, mientras se dispone a cortar el cuerpo de animal en piezas.

Memes sobre la acusación falsa sobre migrantes haitianos en Ohio.

Otra imagen rescata el famoso meme "Nadie..." y lo aplica a la situación en Ohio, colocando un perro Chihuahua dentro de un taco.

Memes sobre la acusación falsa sobre migrantes haitianos en Ohio.

"Por favor, vote por Trump para que los inmigrantes haitianos no nos coman", tuiteó el senador republicano Ted Cruz sobre el bulo de comedores de gatos o pájaros.

La ciudad de Springfield, de aproximadamente 60,000 habitantes ha recibido hasta 20,000 inmigrantes haitianos en los últimos años, lo que ha ejercido una enorme presión sobre los servicios locales.

Springfield ha sido durante mucho tiempo una ciudad mayoritariamente blanca: el 70 % de los residentes eran blancos en 2022, según Data US, en comparación con el 17 % de negros y el 5 % de los hispanos, no obstante, esa mayoría ha ido disminuyendo en los últimos 10 años, lenta pero constantemente, mientras que las minorías han ido creciendo, señala The New York Post.

Algunos internautas han atribuido la retórico sobre que los inmigrantes haitianos comen mascotas a respuestas racistas y xenófobas a los cambios demográficos que vive la ciudad de Springfield.

"Este es el mismo viejo libro de jugadas anti-negro que hemos visto durante cientos de años en Ohio para dividir y crear odio, especialmente en tiempos de elecciones", dice Erik Crew, abogado de Haitian Bridge Alliance.

Las tensiones han aumentado desde agosto de 2023 cuando el inmigrante haitiano Hermanio Joseph, de 36 años, perdiera el control de una minivan que conducía sin una licencia estadounidense válida en una carretera cerca de Springfield y se desviara al camino de un autobús escolar que se aproximaba.

El conductor del autobús se salió de la carretera en el intento de evitar un impacto con el vehículo de Joseph, arrojando a un niño de 11 años por una ventana y aplastándolo fatalmente mientras el vehículo rodaba.