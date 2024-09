Funcionarios electorales piden más dinero federal aunque dicen que el voto es seguro en sus estados

Los altos funcionarios electorales de dos estados presidenciales indecisos pidieron el miércoles más dinero federal para infraestructura electoral, aunque se mostraron confiados en sus preparativos para la votación de noviembre.

La secretaria de gobierno de Michigan, Jocelyn Benson, y el secretario de gobierno de Arizona, Adrian Fontes, ambos demócratas, afirmaron en una comparecencia ante la Comisión de Administración de la Cámara de Representantes que necesitan financiación continua para mejorar la seguridad de las elecciones, sustituir las máquinas obsoletas, contratar personal y actualizar los sistemas de registro de votantes.

Pero tanto ellos como los otros cuatro funcionarios electorales estatales presentes en la audiencia dijeron que han estado haciendo todo lo posible para ayudar a los votantes elegibles a participar este otoño y mantener a los votantes no elegibles fuera del proceso.

La petición de más dinero federal se produce cuando está a punto de comenzar la votación en las elecciones presidenciales de este año y cuando se estaban empezando a enviar a los votantes las primeras papeletas de voto por correo. El proceso electoral también ha sido objeto de un intenso escrutinio en todo el país, alimentado por las falsas afirmaciones del candidato presidencial republicano Donald Trump de fraude generalizado en las elecciones de 2020, sus advertencias sin pruebas de que los no ciudadanos votarán ilegalmente este año y su siniestra promesa de procesar a cualquiera que esté involucrado en lo que llamó "engaño rampante" en las elecciones de este año.

La desinformación ha provocado amenazas que han obligado a los administradores electorales a reforzar la seguridad, así como ataques contra los trabajadores electorales que a veces han requerido la intervención de las fuerzas del orden.

Fontes explicó a la comisión, que supervisa las elecciones federales, que Arizona ha tomado una serie de medidas para mejorar la confianza de los votantes y aumentar la seguridad de las elecciones este año, desde la organización de ejercicios de simulación hasta el lanzamiento de un sistema de seguimiento de papeletas a nivel estatal. También está contratando a personal informático para garantizar que las oficinas electorales de los condados estén equipadas con importantes medidas de seguridad.

Pero "nada de esto es gratis", dijo, y todavía hay "cero financiación federal sostenida y fiable para esta infraestructura crítica".

"Hagan lo mismo con las autopistas, las presas y los ferrocarriles y vean lo que pasa", indicó Fontes. "Les rogamos que consideren, si esto es un asunto tan serio y si es tan importante que sigamos teniendo elecciones libres, justas y seguras, que las financien".

El presidente republicano de la comisión, el representante Bryan Steil, de Wisconsin, respondió a las peticiones de financiación promoviendo la Ley SAVE, un mandato de prueba de ciudadanía para los votantes que está siendo impulsado por los republicanos y que fue aprobado previamente por la Cámara de Representantes, controlada por los republicanos. Los republicanos están tratando de impulsar el proyecto de ley como parte de una legislación más amplia destinada a evitar un cierre parcial del gobierno este otoño.

Steil dijo a Benson que la legislación daría a los administradores electorales acceso gratuito a una base de datos federal para ayudarles a comprobar si hay votantes no ciudadanos en las listas. Benson dijo que Michigan ya verifica minuciosamente la ciudadanía de los votantes.

Las personas deben confirmar bajo pena de perjurio que son ciudadanos estadounidenses cuando se registran para votar. El voto de los no ciudadanos está prohibido en las elecciones federales y no está permitido en ninguna elección estatal, aunque un puñado de municipios lo permiten en circunstancias limitadas. Si bien el voto ilegal de los no ciudadanos es extremadamente raro, la posibilidad de que se produzca a mayor escala debido a la afluencia de migrantes en la frontera sur se ha convertido este año en uno de los temas de campaña de los republicanos.

"Las elecciones estadounidenses han demostrado ser seguras, una y otra vez, debido a las políticas que ya utilizamos para verificar a los votantes", afirmó Trevor Potter, presidente del Campaign Legal Center, en respuesta a los republicanos que promovieron la Ley SAVE durante la audiencia del miércoles. "Nuestro sistema de controles y equilibrios no deja lugar a dudas de que el recuento oficial de votos es exacto".

El comité también escuchó a la secretaria de gobierno demócrata de Nuevo México, que habló de la política de tolerancia cero de su estado frente al fraude electoral y de una campaña de educación de los votantes, y a los secretarios de gobierno republicanos de Florida, Ohio y Virginia Occidental.