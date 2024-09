"Simplemente me odia": los últimos mensajes de la mujer asesinada por su hijo en Florida

La mujer que murió a manos de su hijo la noche del pasado domingo en el condado de Polk en Florida, Estados Unidos, compartió mensajes en los que aseguraba que su vástago la odiaba, al tiempo que expresaba con agitación que no quería dejarlo entrar a él o agentes de la policía a su casa.

Un amigo y vecino de Catherine Griffith, intercambiaron una serie de mensajes de texto justo antes de que Collin Griffith atacara a su madre con un cuchillo y llamara al 911 para informar que tras una larga pelea su madre cayó sobre un cuchillo y estaba herida.

El joven está acusado de asesinato en primer grado, secuestro y violación de una orden de no contacto.

"Oye [nombre censurado], por favor, no dejes que Collin o la policía entren en mi casa. No voy a abrir mi puerta y, según mi abogado, no tienen autoridad [censurado] para obligarme a hablar con ellos ni para entrar a mi casa. Por favor, no bajes e intentes entrar porque intentarán seguirte si abres la puerta", le advierte la mujer al destinatario en uno de los mensajes.

La mujer continúa el mensaje diciéndole a su amigo que se encontraba "a salvo y bien" y agregó "Collin (su hijo y agresor) simplemente me odia y estoy cansada de esta mierda".

El destinatario pregunta: "¿Dónde estás y cómo voy a detenerlo?", a lo que la mujer responde: "No les des las llaves. Estoy en casa, en mi habitación".

En otro mensaje la víctima dice: "me voy a dormir, coloqué la estantería en la pared, despejé la habitación de Collins. Estoy agotada, leyendo un libro y durmiendo".

El domingo, Catherine envió un mensaje de texto en el que expresaba su preocupación porque su hijo violaba su libertad condicional, producto de un segundo encuentro con la justicia por un episodio de violencia doméstica contra ella.

"Si Collin te vuelve a enviar un mensaje de texto dile que tiene que volver a casa. Está violando su libertad condicional, que se suponía que terminaría el 6 de octubre de 2024, pero ahora nunca lo hará porque me reuniré con su oficial de libertad condicional el lunes por la mañana si no regresa a casa hoy a las 10:00 a.m. Conoce la fecha límite y ha decidido saltársela y esconderse en la casa de mi madre en el condado de Polk, lo que también es una violación", escribió a su amigo, que preguntó: Qué diablos está pasando?

El amigo trató de intermediar entre el hijo y su madre pidiéndole a Collin que regresara a casa y compartiendo los mensajes en el chat con Catherine, sin embargo, la mujer se resignó a que su hijo no regresaría a casa y dijo que esperaba a la policía para que tomara una denuncia por fuga.

El último mensaje de texto que recibió por parte de Catherine Griffith decía: "Él no escuchará, voy a conducir para buscarlo y si no se sube al auto, entonces el condado de Polk puede lidiar con él".

No hubo más mensajes después de este.

La muerte de su padre y amenazas a su madre

La muerte de su madre no significa el primer encuentro de Collin Griffith con la justicia, ya que fue acusado de haber matado de su padre.

En febrero de 2023 en el condado de Lincoln, Oklahoma, Collin Griffith le informó a la policía que disparó dos veces a su padre, una vez en el pecho y otra en la cabeza, alegando defensa propia después de que presuntamente el hombre lo acorralara con un cuchillo en la mano.

No obstante, es una acusación que no se ha sostenido frente a la evidencia, hasta el momento.

Fue acusado de asesinato en primer grado. Sin embargo, los cargos fueron retirados menos de un mes después, ya que los investigadores dijeron que "no pudieron refutar la afirmación de Collin de defensa propia".

La madre pagó 50,000 para la fianza de su hijo.

Cuando fue liberado en marzo de 2023, las autoridades indican que el adolescente fue entregado a su madre, Catherine Griffith, de 39 años, en el condado de Charlotte, Florida.

Unos seis meses después, Collin fue acusado por segunda vez por la Oficina del Sheriff del condado de Charlotte después de hacer declaraciones sobre quitarse la vida o la de su madre disparándole o apuñalándola.

En noviembre de 2023, Collin fue arrestado por violencia doméstica contra su madre después de que la empujara y la pisoteara en represalia por quitarle los videojuegos.

Griffith volvió a alegar defensa propia, pero su abuela presenció el encuentro y contrarrestó esa afirmación. El adolescente fue arrestado.

Fuga y reencuentro con la madre

En febrero de 2024, la oficina del alguacil dice que Collin se escapó de la casa de su madre en el condado de Charlotte y se fue a la casa de su abuela en Auburndale, condado de Polk.

Los agentes del condado de Charlotte lo encontraron y lo entregaron al Departamento de Niños y Familias de Florida, que lo reunió con su madre el Día de San Valentín de 2024, el aniversario de la muerte de su padre.

Las autoridades señalan que Collin dijo que no quería reunirse con su madre y aseguró a los agentes que usaría cualquier fuerza necesaria para evitarlo, incluso "matar a mi madre".

Semanas después, los Griffith se reunieron. Collin se graduó en mayo de una escuela secundaria alternativa y comenzó a asistir a un colegio comunitario.

Antes del asesinato

Las autoridades señalan que el 6 de septiembre Catherine y su hijo sostuvieron otra discusión en el condado de Charlotte, que llevó a que el joven huyera de su casa hacia la residencia de su abuela en Auburndale, condado de Polk, a pesar de las peticiones de su madre para que regresara, el adolescente se negó.

El 8 de septiembre, Catherine Griffith condujo hasta Auburndale y llegó allí alrededor de las 4:00 de la tarde, alrededor de medio hora después los testigos dicen que vieron a Collin arrastrar a su madre por el cabello. Dos horas después, Collin llamó al 911.

La abuela del joven no se encontraba en su casa al momento del ataque.

Podría ser enjuiciado por la muerte de su padre

La Oficina del Sheriff del Condado de Polk está pidiendo a la Oficina del Fiscal del Estado que lo acuse como adulto.En el caso de Oklahoma, las autoridades dicen que si se presentan pruebas suficientes, pueden reabrir el caso de asesinato del padre. Hasta el miércoles, la oficina no podía reabrir el caso.De acuerdo con las autoridades de Polk, Collin Griffith mostró "cero remordimiento" y dijo que "es un ser humano peligroso".