Mujer asesinada por su hijo en EE.UU. compartió una espeluznante foto antes del suceso

La muerte de una madre en Florida a manos de su hijo adolescente ha conmocionado a los Estados Unidos, sobre todo por los detalles que han salido a la luz desde el pasado domingo, cuando ocurrió la tragedia. Ahora los medios locales han divulgado la última e inquietante publicación que realizó la mujer en Instagram.

"Ese viejo dolor corporal familiar, los chasquidos de los mismos pequeños descansos en tu alma. Ya sabes cuándo es el momento de irte... A veces, rendirse es lo fuerte", escribió Catherine Griffith, de 39 años, parafraseando la letra de "It's Time to Go" de Taylor Swift acompañada de una imagen de un puente peatonal remoto que conduce a un bosque.

El feed de la mujer cuenta con muchas publicaciones junto a su hijo, Collin Griffith, incluida una del 5 de mayo, donde se ve al adolescente posando frente a un automóvil con un moño. "¡Feliz regalo de graduación anticipada!! ¡Felicitaciones Collin por tu nuevo VW Jetta 2024!! Te amo y estoy muy orgullosa de ti!!", escribió Catherine para acompañar la imagen.

Un carrete de fotos del fin de semana del 4 de julio muestran a la madre y al hijo sonrientes durante un paseo por Washington, DC, donde disfrutaron de los fuegos artificiales en el National Mall e incluso recorrieron la Casa Blanca.

En muchas fotos, se repite el patrón: La madre al frente y Collin justo detrás de ella, entrecerrando los ojos a través de unas gruesas gafas con montura negra.

"He aprendido algunas de las lecciones más difíciles a los 30 años, pero prometo que mis 39 años serán un año de vivir la vida al máximo", escribió el 5 de septiembre, el día después de su cumpleaños número 39.

Sin embargo, tres días después los gentes de la policía se presentaron a la vivienda de la abuela del muchacho en respuesta a una llamada que hiciera él mismo para reportar que su madre había caído sobre un cuchillo y se había herido tras sostener una pelea.

Al llegar a la residencia ubicada en el condado Polk en Florida y en la que solo estaban ellos dos, los policías encontraron a Catherine muerta con una herida de cuchillo en el cuello y al joven de 17 años cubierto de sangre parado frente a la casa.

Los policías descartaron rápidamente lo dicho por Collin de que se trataba de un accidente y ahora está acusado de asesinato en primer grado, secuestro y violación de una orden de no contacto.

Collin también provocó la muerte de su padre un año y siete meses antes de quitarle la vida a su madre. En febrero de 2023, el joven de 15 años llamó a la policía del condado de Lincoln, Oklahoma, a unos 1,500 kilómetros del condado Polk en Florida, para informar que había disparado dos veces a su padre en defensa propia, según su relato, el hombre lo había acorralado con cuchillo y él tomó el arma y se defendió del ataque.

Nadie más estaba en la casa en ese momento.

Catherine pagó 50,000 dólares para dejar en libertad bajo fianza a su hijo, más tarde los cargos contra Collin por la muerte de su padre fueron retirados porque no pudieron refutar el alegato de defensa propia. Las autoridades de Oklahoma buscan la reapertura del caso, tras darse a conocer el caso de Florida.

Catherine Griffith compartió fotos de ella y Collin con su difunto esposo, Charles, incluida una de su lápida el 25 de agosto. "Rompimos el patrón, pero el patrón aún nos rompió a todos en pedazos. Todavía no me arrepiento de haberme ido. Me arrepiento de no haberme ido antes", se lee en el pie de foto de las fotos, según reportó The New York Post.

Collin tenía un historial de abuso de su madre, atacándola varias veces, incluso "pisoteándola", lo que resultó en que el adolescente fuera detenido por problemas de salud mental.

Al ser liberado de ese período bajo el cuidado del estado, Collin Griffith supuestamente amenazó con suicidarse a sí mismo o matar a Catherine.