Kamala Harris promueve su trayectoria y objetivos más que su identidad étnica entre votantes negros

Mientras el presidente Joe Biden celebraba la excelencia de la raza negra en la Casa Blanca durante una reunión con legisladores, activistas y celebridades, Kamala Harris se dirigía a hacer campaña en Pensilvania.

La primera vicepresidenta de raza negra en la historia del país habló allí con los votantes sobre el apoyo a las pequeñas empresas, la construcción de más viviendas y la ampliación del crédito fiscales por hijos. Harris dijo que se "necesita un presidente de Estados Unidos que trabaje para todo el pueblo estadounidense".

Lo que no hizo fue dedicar tiempo a hablar de su raza o género ni de la posibilidad de ser la primera mujer de raza negra o de ascendencia sudasiática en llegar a la presidencia de Estados Unidos si derrota al republicano Donald Trump.

Mientras intenta ganarse a los votantes, Harris encarna su identidad como una mujer de raza negra en lugar de convertirla en una parte de su propuesta, optando en su lugar por resaltar sus políticas y su trayectoria.

En los próximos días, Harris presentará sus argumentos ante los votantes de las minorías en una serie de escenarios clave. El sábado, en una cena de premiación en Washington patrocinada por la Fundación del Caucus Negro del Congreso, dijo a los asistentes que de convertirse en presidenta trabajaría para construir una sólida economía para la clase media y proteger las libertades, como el derecho al voto y el derecho de la "mujer a tomar decisiones sobre su propio cuerpo".

"Nos espera un arduo trabajo. Pero el trabajo arduo es un buen trabajo. El trabajo arduo es un trabajo alegre", afirmó Harris. "Las generaciones que nos precedieron encabezaron la lucha por la libertad; ahora nosotros llevamos la batuta".

Posteriormente, Biden habló de Harris como la primera vicepresidenta de raza negra y ascendencia sudasiática, y dijo: "Si Dios quiere, se convertirá en la primera mujer en ser presidenta de los Estados Unidos de América".

El martes Harris se reunirá con miembros de la Asociación Nacional de Periodistas Negros en Filadelfia. El jueves asistirá a un mitin transmitido en vivo y encabezado por Oprah Winfrey, en el que participarán grupos como "Win with Black Women", "White Women: Answer the Call" y "South Asians for Harris". El viernes hará campaña en Wisconsin.

A lo largo de su carrera, Harris ha sido "muchas veces la primera en todo, pero nunca ha empezado a describirse con esos logros", dijo Brian Brokaw, quien dirigió la campaña con la que Harris se convirtió en fiscal general de California en 2010.

"Su historia de vida, su identidad, sus antecedentes y su experiencia laboral han sido parte fundamental de sus campañas", dijo Brokaw. Pero añadió que "ella nunca ha dicho que convertirse en la primera sea, de hecho, la razón principal por la cual debería ser electa para un cargo. Simplemente ha sido una consecuencia importante de sus decisiones".