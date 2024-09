Servicio Secreto sería el autor de los disparos cerca del club de golf de Trump; hay un detenido

Las autoridades estadounidenses informaron de la captura de un sospechoso en relación a los disparos que se registraron este domingo en las cercanías del club de golf del expresidente Donald Trump en Florida, cuando este se encontraba en las instalaciones. Sin embargo, los investigadores ahora creen que un agente del Servicio Secreto fue el único tirador.

Los nuevos detalles revelan que un agente del Servicio Secreto, agencia que fue objeto de críticas generalizadas tras el intento de asesinato del expresidente en julio, abrió fuego contra un hombre que fue visto con lo que podría haber sido un arma en las inmediaciones del Trump International Golf Course en West Palm Beach, según fuentes policiales consultadas por The New York Post.

El agente habría disparado varias veces.

No quedó claro si el hombre presuntamente armado estaba en el campo o cerca de él, pero fue arrestado más tarde por la policía local en la I-95.

El Servicio Secreto envió un comunicado en el que apuntó que "en colaboración con la Oficina del Sheriff del Condado de Palm Beach, está investigando un incidente de protección que involucra al expresidente Donald Trump, que ocurrió poco antes de las 14:00 (18:00 GMT). El expresidente está a salvo".

De acuerdo con la cadena NBC, Trump fue inmediatamente trasladado a un lugar seguro cuando se escucharon los disparos.

Trump fue víctima de un intento de asesinato el pasado 13 de julio durante un mitin en Butler (Pensilvania), después de que un joven de 20 años le disparó con un fusil, hiriéndole en la oreja derecha.



El Servicio Secreto abatió al agresor, quien disparó desde un lugar elevado fuera del recinto, donde una persona del público murió por herida de bala.



El suceso provocó numerosas dimisiones por las fallas de seguridad del evento, incluso la de la entonces directora del Servicio Secreto estadounidense, Kimberly Cheatle.