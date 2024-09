Centro de Estudios Dominicanos de NY busca artistas para pintar murales en Washington Heights

El Centro de Estudios Dominicanos de la Universidad de la Ciudad de Nueva York (CUNY DSI, por sus siglas en inglés), anunció la apertura de su programa de un año para traer nuevos proyectos de murales de arte a Washington Heights.

El programa tiene como objetivo "crear espacios vibrantes y visualmente atractivos en áreas muy afectadas por la pandemia de COVID-19, fomentando el orgullo de la comunidad y contribuyendo a revitalizar el entorno urbano", explica el CUNY DSI.

El proyecto del mural está financiado por una subvención de casi 400,000 dólares del Fondo de Recuperación del Norte de Manhattan de NewYork-Presbyterian, establecido en 2020 en colaboración con el congresista de origen dominicano Adriano Espaillat para ayudar a la comunidad a recuperarse de la pandemia.

"Esto representa el tipo de trabajo esencial que hacemos como una institución que está profundamente dedicada a las comunidades del norte de Manhattan", dijeron Andrew Rich, Richard J. Henley y Susan L. Davis, decanos de la Escuela Colin Powell para el Liderazgo Cívico y Global, que alberga el CUNY DSI.

Invitación para los artistas

El instituto invita a los artistas locales y residentes de Washington Heights a participar en el proceso creativo, sobre todo a aquellos que pertenecen a los barrios donde se colocarán los murales o que tengan una conexión con la comunidad, con el objetivo de promover el compromiso social y fortalecer los lazos sociales debilitados por el aislamiento prolongado durante la pandemia.

"Cuando se completen los murales, tendrán como objetivo proporcionar una plataforma para diversas narrativas culturales, reforzando la identidad y la resiliencia de la comunidad", destaca el CUNY DSI.

"Este proyecto es un testimonio de que las iniciativas de arte público no son decorativas, sino esenciales para la estimulación económica, la cohesión social y la revitalización general de nuestras comunidades" Ramona Hernández Directora del CUNY DSI “

"Los murales adornarán las paredes de Washington Heights, un vecindario que durante mucho tiempo ha sido el hogar de inmigrantes, en particular de las comunidades dominicanas y latinas, que han desempeñado un papel central en la creación de la ciudad de Nueva York desde la llegada del dominicano Juan Rodríguez en 1613. La colaboración entre CUNY DSI y NewYork-Presbyterian se basa en un profundo reconocimiento mutuo y compromiso de apoyar a estas comunidades a medida que avanzan", explicó la directora Ramona Hernández, oriunda de La Romana.

Hernández agregó que este tipo de programas son cruciales para abordar los efectos del COVID-19 a través del embellecimiento y la participación social.

"NewYork-Presbyterian está encantado de apoyar este programa de murales con el Instituto de Estudios Dominicanos de CUNY para proporcionar arte edificante para que los miembros de la comunidad disfruten", dijo Anne Sperling, vicepresidenta de Asuntos Gubernamentales y Comunitarios de NewYork-Presbyterian.

Más sobre CUNY DSI

El Instituto de Estudios Dominicanos de CUNY fue fundado en 1992 y ubicado en The City College of New York, es el primer instituto de investigación universitario del país dedicado al estudio de las personas de ascendencia dominicana en los Estados Unidos y otras partes del mundo.

El CUNY DSI es el lugar para una comunidad de académicos, incluidos becarios de doctorado, en el campo de los estudios dominicanos y patrocina proyectos de investigación multidisciplinarios.

El instituto alberga los Archivos Dominicanos, el primero y único de su tipo fuera de la República Dominicana dedicado a preservar los registros que reflejan las experiencias de los dominicanos en los Estados Unidos, y la Biblioteca Dominicana, el mayor depósito de recursos bibliográficos en los Estados Unidos relacionados con los Estudios Dominicanos. Estas son las primeras y únicas instituciones en los Estados Unidos que recopilan material de fuentes primarias y secundarias sobre personas de ascendencia dominicana.