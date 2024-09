¿Los no ciudadanos pueden votar en las elecciones de Pensilvania?

La ley estadounidense prohíbe a los no ciudadanos votar en las elecciones federales, como las presidenciales, las del Senado y las de la Cámara de Representantes. Muchos estados, como Pensilvania, también prohíben a los no ciudadanos votar en las elecciones para cargos estatales.

Una ley federal de 1996 permite imponer multas y penas de prisión de hasta un año a los no ciudadanos que voten en elecciones federales. Los infractores también pueden ser deportados. Cuando una persona se inscribe para votar en Estados Unidos, declara bajo pena de perjurio que es ciudadano estadounidense.

En Pensilvania, sólo las personas que cumplen varios requisitos, incluida la ciudadanía estadounidense, pueden registrarse para votar. Según la Constitución del estado, un votante debe "haber sido ciudadano de Estados Unidos al menos durante un mes", además de cumplir los requisitos de residencia en el estado y en el distrito electoral.

Si un no ciudadano intentara votar en unas elecciones en Pensilvania, se expondría a penas que incluyen el encarcelamiento y la deportación, explicó Ellen Lyon, portavoz de la secretaría de gobierno de Pensilvania.

La secretaría "no tiene conocimiento de ningún caso de no ciudadanos que se hayan registrado para votar o que hayan votado en elecciones recientes", indicó Lyon en un correo electrónico enviado a The Associated Press.

En los últimos meses, la posibilidad de que los migrantes voten ilegalmente en Estados Unidos se ha convertido en uno de los principales temas electorales para algunos republicanos.

Según Ron Hayduk, profesor de ciencias políticas de la Universidad Estatal de San Francisco que estudia la legislación sobre el voto de los no ciudadanos, los estudios demuestran que el número de no ciudadanos que votan ilegalmente no es elevado.

Si bien ha habido algunos informes de no ciudadanos que emiten votos ilegalmente, tales incidentes son "infinitesimales", señaló Hayduk.

Una investigación realizada por el Centro Brennan para la Justicia en 2017 analizó 42 jurisdicciones en todo Estados Unidos en las elecciones de 2016, e informó que, de 23,5 millones de votos emitidos, los funcionarios electorales encontraron alrededor de 30 casos de posibles votos de no ciudadanos que remitieron para su enjuiciamiento o para mayor investigación.

Una auditoría de Georgia a su padrón electoral llevada a cabo en 2022 encontró menos de 2.000 casos de no ciudadanos que intentaron registrarse para votar en los últimos 25 años, ninguno de los cuales tuvo éxito. Millones de nuevos votantes de Georgia se registraron durante ese tiempo.

En 2017, Pensilvania reconoció que tenía que arreglar un fallo que permitía a los migrantes no ciudadanos registrarse para votar al obtener una licencia de conducir. En un momento dado, los funcionarios electorales del estado dijeron que los migrantes no ciudadanos podrían haber emitido 544 votos ilegalmente, de más de 93 millones de votos en elecciones que abarcan 18 años, desde el año 2000.

Las afirmaciones de que los no ciudadanos están votando en gran número han sido "claramente desmentidas una y otra vez", afirmó Daniel Mallinson, profesor asociado de política pública y administración en Penn State.

Aunque ninguna Constitución estatal permite explícitamente el voto a los no ciudadanos, algunos municipios de California, Maryland y Vermont, así como el Distrito de Columbia, permiten el voto de los no ciudadanos en algunas elecciones locales, como las de los consejos escolares y municipales.