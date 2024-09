Líderes, activistas y organizaciones de NY le ofrecerán su apoyo a Kamala Harris este viernes

Una coalición de líderes locales, activistas y organizaciones comunitarias de la ciudad de Nueva York se unirán el viernes para ofrecer su apoyo a la vicepresidenta Kamala Harris y su campaña presidencial.

El grupo hará oficial su respaldo a la candidata demócrata en un conferencia en la intersección de Kingsbridge Road y Jerome Avenue, la mañana del viernes y al día siguiente marchará desde la calle 181 y St. Nicholas hasta la calle 137 y Broadway.

El evento está organizado por el Great Alliance Democratic Club, Northern Manhattan Democrats For Change y el Harlem To The Heights Campaign Committee, quienes dijeron que "la marcha es un testimonio de la creencia compartida" de la visión de la vicepresidenta Harris para Estados Unidos, la cual señalan "enfatiza la representación, la equidad y el compromiso cívico".

Durante la conferencia de prensa, los participantes "hablarán sobre la importancia de la representación inclusiva en el gobierno y por qué la campaña de la vicepresidenta Harris resuena con las necesidades y aspiraciones de la comunidad".

Kamala Harris se convirtió en la candidata presidencial del Partido Demócrata después de que el presidente Joe Biden fuera forzado a renunciar a la carrera electoral tras una desdeñable participación en el primer debate de las elecciones estadounidenses frente a su rival republicano.

Harris hizo historia al aceptar en agosto pasado la nominación del Partido Demócrata a la Casa Blanca, convirtiéndose en la primera mujer afroamericana y la primera persona de origen sudasiático en lograrlo.