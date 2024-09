Dentro de la cárcel federal de Brooklyn donde está encerrado Sean 'Diddy' Combs: violencia, miseria y muerte

Mientras luchaban infructuosamente para mantener a Sean "Diddy" Combs fuera de la cárcel tras su arresto por tráfico sexual, los abogados del magnate de la música destacaron una letanía de horrores en la cárcel federal de Brooklyn a la que se dirigía: condiciones horribles, violencia desenfrenada y múltiples muertes.

Combs, de 54 años, fue enviado al Centro de Detención Metropolitano en Brooklyn el martes, un lugar que ha sido descrito como "el infierno en la tierra" y una "tragedia en curso", después de declararse inocente en un caso que lo acusa de abusar física y sexualmente de mujeres durante más de una década.

La instalación, la única cárcel federal en la ciudad de Nueva York, ha estado plagada de problemas desde que se inauguró en la década de 1990. En los últimos años, sus condiciones han sido tan duras que algunos jueces se han negado a enviar a personas allí. También ha sido el hogar de varios reclusos de alto perfil, incluidos R. Kelly, Ghislaine Maxwell y el estafador de criptomonedas Sam Bankman-Fried.

En un comunicado, la Oficina Federal de Prisiones dijo: "También nos tomamos en serio abordar los desafíos de personal y otros desafíos en MDC Brooklyn". Un equipo de la agencia está trabajando para solucionar los problemas, incluso mediante la adición de personal correccional y médico permanente, remediando más de 700 solicitudes de mantenimiento atrasadas y respondiendo a las preocupaciones de los jueces.

Un juez rechazó el miércoles una solicitud de los abogados de Combs para permitirle esperar el juicio bajo arresto domiciliario en su mansión de $48 millones en una isla de Miami Beach, Florida.

Aquí hay algunas cosas importantes que debe saber sobre la cárcel:

¿Qué es el Centro de Detención Metropolitano?

La Oficina de Prisiones abrió la instalación, conocida como MDC Brooklyn, como cárcel a principios de la década de 1990.

Se utiliza principalmente para la detención posterior al arresto de personas en espera de juicio en tribunales federales de Manhattan o Brooklyn. Otros reclusos están allí para cumplir sentencias cortas después de las condenas.

La instalación, en una zona industrial en el paseo marítimo de Brooklyn, tiene unos 1,200 detenidos, frente a los más de 1,600 de enero. Cuenta con instalaciones recreativas al aire libre, una unidad médica con salas de examen y una sala dental. Tiene un ala separada para programas educativos y la biblioteca de la cárcel.

La Oficina de Prisiones cerró su Centro Correccional Metropolitano en Manhattan en 2021, dejando a MDC Brooklyn como su única instalación en la ciudad más grande del país.

¿Cuáles son algunos de los problemas con MDC Brooklyn?

Los detenidos se han quejado durante mucho tiempo de la violencia desenfrenada, las condiciones terribles, la grave escasez de personal y el contrabando generalizado de drogas y otros artículos de contrabando, algunos de ellos facilitados por los empleados. Al mismo tiempo, dicen que han sido objeto de frecuentes confinamientos y se les ha prohibido salir de sus celdas para visitas, llamadas, duchas o ejercicio.

En junio, Uriel Whyte, de 37 años, fue asesinado a puñaladas en la cárcel. Un mes después, Edwin Cordero, de 36 años, murió tras resultar herido en una pelea. Al menos cuatro personas detenidas en la cárcel se han suicidado en los últimos tres años.

El abogado de Cordero, Andrew Dalack, le dijo a The New York Times que su cliente era solo la víctima de "una cárcel federal superpoblada, con poco personal y descuidada que es el infierno en la tierra".

Al menos seis miembros del personal de MDC Brooklyn han sido acusados de delitos en los últimos cinco años. Algunos fueron acusados de aceptar sobornos o proporcionar contrabando como drogas, cigarrillos y teléfonos celulares, según un análisis de The Associated Press de arrestos relacionados con la agencia.

MDC Brooklyn también ha sido criticado por su respuesta a las debilitantes fallas de infraestructura y la pandemia de COVID-19. En 2019, un corte de energía de una semana provocó disturbios entre los reclusos temblorosos y generó preocupaciones de los organismos de control federales. En marzo de 2020, la cárcel tuvo al primer recluso federal en dar positivo por COVID-19.

A partir de noviembre pasado, según los documentos judiciales, MDC Brooklyn operaba con aproximadamente el 55% de la plantilla completa, lo que era agotador para los empleados y se sumaba a sus problemas de seguridad.

¿Qué se está haciendo con respecto a estos problemas?

Jueces y defensores han tomado nota, criticando a la Oficina de Prisiones por "condiciones peligrosas y bárbaras" y presionando a la agencia para que haga mejoras. Algunos jueces se han alejado de enviar a los acusados al MDC Brooklyn o han dado sentencias reducidas debido a las condiciones allí.

En enero, el juez federal de distrito Furman tomó la inusual medida de permitir que Gustavo Chávez, de 70 años, permaneciera en libertad bajo fianza después de su condena por delitos de drogas en lugar de encerrarlo en la cárcel de Brooklyn para esperar la sentencia.

"Los fiscales ya ni siquiera se oponen, y mucho menos niegan que el estado de las cosas es inaceptable", escribió Furman.

En agosto, el juez federal de distrito Gary Brown dijo que anularía la sentencia de nueve meses de un acusado de 75 años por fraude fiscal y lo pondría en confinamiento domiciliario si la Oficina de Prisiones lo enviaba al MDC Brooklyn.

En respuesta, la Oficina de Prisiones dijo que había "pausado temporalmente" el envío de cualquier acusado condenado por delitos a la cárcel para cumplir sus sentencias. En un comunicado el martes, la agencia dijo que 43 personas estaban cumpliendo condenas en una unidad de mínima seguridad en la cárcel.

¿Qué otras personas notables han sido detenidas en MDC Brooklyn?

Combs es solo la más reciente celebridad encarcelada en MDC Brooklyn, uniéndose a una lista que incluye a Maxwell, Kelly, Bankman-Fried y el rapero Fetty Wap.

Otros detenidos de alto perfil incluyen al farmacéutico Martin Shkreli, el fundador de la secta sexual NXIVM, Keith Raniere, el ex funcionario del gobierno mexicano Genaro García Luna y el ex presidente hondureño Juan Orlando Hernández Alvarado.

¿Qué pasó con la otra cárcel federal de la ciudad de Nueva York?

El Centro Correccional Metropolitano de Manhattan cerró en 2021 después de una serie de problemas que salieron a la luz tras el suicidio de Jeffrey Epstein allí dos años antes.

La cárcel, junto al juzgado donde Combs fue procesado, estaba plagada de seguridad laxa, escasez severa de personal y condiciones miserables e inseguras, incluyendo concreto caído, temperaturas bajo cero y celdas rotas.

Las personas detenidas en el centro fueron reubicadas en MDC Brooklyn o en una prisión de mediana seguridad en Otisville, Nueva York.

¿Qué han dicho los abogados y fiscales de Combs?

Los abogados de Combs argumentaron en documentos que buscaban su liberación que el Centro de Detención Metropolitano no es apto para la detención preventiva. Citaron las recientes muertes de detenidos y las preocupaciones compartidas por los jueces de que la cárcel no es un lugar para que nadie esté detenido.

Cuando se le preguntó sobre mantener encerrado a un recluso de alto perfil como Combs, particularmente a la luz de la muerte de Epstein en 2019, el fiscal federal Damian Williams, con sede en Manhattan, dijo: "Nos preocupa la seguridad de cualquier persona cuando esté detenida antes del juicio".

"No establezco ningún tipo de conexión entre el suicidio de Jeffrey Epstein y lo que puede o no sucederle a cualquier otro acusado mientras está detenido en espera de juicio", agregó.

El abogado de Combs, Marc Agnifilo, dijo el miércoles que el rapero está detenido en la unidad de vivienda especial de MDC Brooklyn, que ofrece una capa adicional de seguridad pero puede hacer que la preparación del juicio sea más onerosa. Pidió que Combs fuera trasladado a una cárcel de Nueva Jersey, pero un juez dijo que la decisión depende de la Oficina de Prisiones.

¿Es solo MDC Brooklyn, o todas las prisiones federales tienen problemas?

Una investigación en curso de The Associated Press ha descubierto fallas profundas y no reportadas previamente dentro de la Oficina de Prisiones, una agencia con más de 30,000 empleados, 158,000 reclusos, 122 instalaciones y un presupuesto anual de unos 8,000 millones de dólares.

Los informes de AP han revelado docenas de fugas, violencia crónica, muertes y una grave escasez de personal que han obstaculizado las respuestas a las emergencias, incluidas las agresiones y suicidios de reclusos.

En abril, la Oficina de Prisiones dijo que cerraría su prisión de mujeres en Dublín, California, conocida como el "club de la violación", renunciando a los intentos de reformar las instalaciones después de que una investigación de la AP expuso el abuso sexual del personal a las reclusas.

En julio, el presidente Joe Biden firmó una ley que fortalecía la supervisión de la Oficina de Prisiones después de que los informes de AP destacaran las muchas fallas de la agencia. ___

Esta historia ha sido corregida para eliminar una referencia a Michael Cohen, quien cumplió condena en una prisión federal diferente.