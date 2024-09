Evento en apoyo a Kamala Harris en el Alto Manhattan contará con El Torito y la Miss RD 2022

Una coalición de líderes locales, activistas y organizaciones comunitarias dominicanas se unirán este sábado 21 de septiembre para anunciar su apoyo a Kamala Harris, candidata demócrata a la presidencia de Estados Unidos.

El evento contará con la presencia de Adriano Espaillat, la Miss República Dominicana 2022 y segunda finalista del Miss Universo, Andreína Martínez, Héctor Acosta (el Torito), cantante y senador por la provincia Monseñor Nouel y Wally Brewster, exembajador de Estados Unidos en República Dominicana.

El encuentro está pautado para las 10:00 a.m. en el restaurante Jalao ubicado en Washington Heights.

Más tarde, a la 1:00 p.m. está programa una marcha en apoyo a Harris que comenzará en la calle 181 y St. Nicholas, hasta la calle 137 y Broadway.

La "Marcha en apoyo a Kamala" es organizada por el Great Alliance Democratic Club, Northern Manhattan Democrats For Change, y el Harlem To The Heights Campaign Committee, y es una invitación abierta a todas las comunidades a participar en el movimiento hacia un "futuro inclusivo".

Esta movilización servirá como una plataforma para amplificar las voces de quienes abogan por la igualdad de derechos, la justicia y la responsabilidad cívica en Estados Unidos.

Se invita a los participantes a registrarse con anticipación para la marcha en este enlace.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/09/20/whatsapp-image-2024-09-20-at-11.23.29-am.jpeg