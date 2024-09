Así fue el último día del centro de atención de la Embajada de EE.UU. en Galería 360

Los empleados del Centro de Atención de Visas (VAC) de la Embajada de Estados Unidos, recibieron este viernes al último grupo convocado en sus instalaciones en Galería 360, antes de dar apertura a su nueva oficina a unos tres kilómetros al este de la actual.

La mañana transcurría con normalidad, las personas esperaban pacientemente en los bancos o de pie en los pasillos de la popular plaza comercial citadina, mientras los empleados ejecutaban sus labores de la misma manera que en los últimos años, sin embargo, el lunes realizarán la misma planificación desde Sambil.

Al hacer un recorrido por la plaza, ubicada en la misma avenida John F. Kennedy, Diario Libre pudo ver que la nueva oficina está lista para abrir al público la próxima semana, pero todavía los papeles cubren la rotulación y el escudo que la identifica, así como las puertas de cristal que permitirían observar hacia dentro.

El nuevo local exhibe un color azul oscuro en las paredes, enmarcados con el blanco del cartel, que está adornado con franjas rojas, a diferencia de los estoicos colores neutros de las instalaciones de Galería 360.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/09/20/20092024-embajada-de-estados-unidos-en-galeria-360-se-traslada-a-sambil---joliver-brito07.jpg Fachada del nuevo Centro de Atención de Visado (VAC) de la Embajada de EE.UU. (DIARIO LIBRE / JOLIVER BRITO)

Varios miembros de seguridad custodiaban la entrada del lugar que se encuentra al fondo del pasillo izquierdo del primer nivel de la plaza inaugurada de 2013.

El cambio es producto de un proceso de transición anunciado en agosto pasado por la embajada estadounidense, debido a un cambio en el proveedor de servicios de visado.

Este viernes también es el último día para retirar los documentos o pasaportes enviados desde la Embajada al VAC en Galería 360.

Todos los documentos listos que no hayan sido recogidos en el VAC de Galería 360 serán trasladados a la ubicación de Mail Boxes Etc. en la Tiradentes (Av. Tiradentes No. 10, Santo Domingo) después del 20 de septiembre, advirtió la Embajada.

Asimismo, desde el pasado 14 de septiembre los usuarios no tienen habilitado su acceso a la página web USTravelDocs, el cual será restablecido a partir del lunes, cuando el proceso de transición culmine.

La Embajada ha indicado que estará informando sobre los pasos para ingresar en la nueva página en los próximos días.

Reacciones de los usuarios

Este medio pudo conversar con algunos de los usuarios y acompañantes que se presentaron al VAC de Galería 360 este viernes y les preguntó sobre su parecer ante el traslado de las oficinas, obteniendo en su mayoría respuestas favorables.

Una pareja a la espera de que dieran la hora de su cita para formarse en la fila estuvo de acuerdo en que Galería 360 es mejor para continuar con los servicios, pero entienden que es una decisión de la misión diplomática y no tendrían problema al trasladarse a Sambil.

Preguntados sobre la facilidad del acceso en el nuevo centro, descartaron que sea algo en contra en la nueva ubicación.

Otro usuario que acompañaba a un solicitante de visado desde el sur del país consideró que la facilidad de acceso en la nueva localidad del VAC dependerá desde donde se desplace la persona, en el caso de él, era más fácil llegar a Galería 360.

Algunos usuarios indicaron que recibirán con agrado que el centro de atención esté en la nueva plaza, si es para comodidad de los usuarios, resaltando la necesidad de más asientos para sobrellevar el tiempo de espera.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/09/20/20092024-embajada-de-estados-unidos-en-galeria-360-se-traslada-a-sambil---joliver-brito01.jpg Fachada de la plaza Sambil, la cual albergará el centro de atención de la Embajada de EE.UU> (DIARIO LIBRE / JOLIVER BRITO)