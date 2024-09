Ya está disponible la página web para solicitar citas para visas a EE.UU.

La Embajada de Estados Unidos en República Dominicana compartió este lunes el nuevo enlace mediante el cual se solicitarán las citas para visas de ahora en adelante. El nuevo portal tiene la opción de visualizarse tanto en inglés como en español.

El antiguo portal fue a través del cual se podía programar o reprogramar su cita para la entrevista dejó de funcionar el pasado 13 de septiembre, y desde entonces, los interesados en viajar a EE.UU., no podían realizar el proceso de solicitud.

Durante los pasados nueve días, las personas interesadas no podían solicitar entrevistas o reagendar las citas ya programadas. La cuenta fue restablecida este lunes, luego de haberse completado el traspaso al nuevo proveedor.

Este es el nuevo enlace para la solicitud de citas: https://ais.usvisa-info.com/es-do/niv

Así puedes solicitar tu visa de ahora en adelante

Si usted es un solicitante de visado de no inmigrante y pagó su tarifa de solicitud de visado de no inmigrante antes del 23 de septiembre de 2024, por favor siga los pasos que se indican a continuación para crear una cuenta de usuario en el nuevo sistema de visados y asociarla a su registro de solicitud de visado existente. Estos pasos le permitirán realizar cambios, enviar solicitudes, así como verificar o modificar sus opciones de devolución de documentos. NO es necesario que cree una nueva cuenta si NO desea realizar cambios, presentar solicitudes y verificar o modificar sus opciones de devolución de documentos.

Vaya a la página https://ais.usvisa-info.com/ , seleccione «Nonimmigrant Visa Applicants», busque el país en el que solicita el visado y haga clic en el idioma que prefiera.

1. En la página de inicio del país, haga clic en «Solicitar».

2. En la página de registro, seleccione la opción «Pagué mi tarifa de solicitud de visado antes del 23 de septiembre de 2024 y necesito vincular mi registro de solicitud existente a mi nueva cuenta de usuario.»

3. Cree una cuenta de usuario.

4. Complete la página de información del solicitante. Nota: Para reclamar y vincular su registro existente de solicitud de visa con esta cuenta de usuario, ingrese en los campos a continuación los datos exactamente como los ingresó en el sistema anterior de citas. Si la información coincide, podrá vincular el registro existente a su nueva cuenta de usuario.

Nota: Enlaces para los vídeos tutoriales que explican el proceso de asociación de su anterior registro de solicitud de visado con su nueva cuenta de usuario:

Inglés: https://go.screenpal.com/watch/cZQ62gVRJAx

Español: https://go.screenpal.com/watch/cZQXo1VRsdr

Si usted es un solicitante de visado de no inmigrante que NO ha pagado la tarifa de solicitud de visado de no inmigrante y quiere solicitar un visado estadounidense, siga los siguientes pasos

1. Vaya a https://ais.usvisa-info.com /, seleccione «Nonimmigrant Visa Applicants», busque el país en el que solicita el visado y haga clic en el idioma que prefiera.

2. En la página de inicio del país, haga clic en "Solicitar".

3. En la página de registro seleccione la opción: «He llenado el formulario de solicitante de visado de no inmigrante estadounidense (DS-160) y necesito solicitar un visado».

4. Crear una cuenta de usuario.

5. Seleccione una ubicación de devolución de documentos.

6. Pague la tasa de solicitud de visado requerida.

7. Programe una cita para la entrevista.

Si usted es un solicitante de visado de inmigrante al que se le ha pedido que se registre o que programe una cita para la entrevista consular, siga los pasos que se indican a continuación

1. Vaya a https://ais.usvisa-info.com/ , seleccione «Immigrant Visa Applicants» (Solicitantes de visados de inmigrante), busque el país en el que solicita el visado y haga clic en el idioma que prefiera.

2. En la página de inicio del país, haz clic en «Registrarse».

3. En la página de registro, seleccione la opción «He recibido una cita para una entrevista consular del Centro Nacional de Visados (NVC), del Centro Consular de Kentucky (KCC) o de la Sección Consular y se me ha indicado que registre mi cita en este sitio.»

4. Cree una cuenta de usuario.

5. En la página «Select IV Service», seleccione la opción: «Necesito registrar una cita para visado de inmigrante».

6. Complete la página de información «Nuevo solicitante» (si su número de caso IV no está listo para la entrevista, no podrá avanzar por el flujo de registro/programación).

7. Seleccione el lugar de entrega del servicio de mensajería donde desea recoger el pasaporte, el visado (si ha sido aprobado) y los documentos justificativos después de la entrevista consular.

8. En la página «Registrar Cita», haga clic en «Completar Registro».

A través del nuevo sistema de citas, los solicitantes no inmigrantes que califiquen para la exención de entrevista podrán programar una cita de entrega de documentos en el VAC y recoger sus documentos después de la adjudicación en los lugares de recogida designados.

Los solicitantes de visado que necesiten ayuda para seguir los pasos anteriores pueden ponerse en contacto con nuestro servicio de asistencia en: https://ais.usvisa-info.com/, seleccionar «Nonimmigrant Visa» o «Immigrant Visa», a continuación, seleccionar el país en el que se va a solicitar el visado y hacer clic en «Contact-us» en la página de inicio.