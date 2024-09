Expolicía dice entre lágrimas que lamenta golpiza a Tyre Nichols: "Deje huérfano a su hijo"

Un expolicía de Memphis que se declaró culpable de violar los derechos civiles de Tyre Nichols testificó el martes entre lágrimas y señaló que dejó huérfano al hijo pequeño de Nichols, que lo lamentaba y que hubiera deseado dejar de golpear.

Desmond Mills subió al estrado en el juicio contra tres antiguos colegas, Tadarrius Bean, Demetrius Haley y Justin Smith, acusados del ataque ocurrido en 2023. Mientras se mostraba el video del incidente, Mills testificó en el momento más emotivo para un expolicía en lo que va del juicio. El juez hizo una pausa y le entregó una botella de agua, mientras que el fiscal le dio un momento para reponerse.

"Dejé huérfano a su hijo", dijo Mills, que golpeó a Nichols con un garrote. "Lo siento. Lo siento. Sé que sentirlo no lo traerá de vuelta".

Mills dijo que le dolía saber que formó parte de esa golpiza.

"Duele tanto por dentro", dijo.

Los policías usaron gas pimienta y un aturdidor eléctrico contra Nichols, que era afroestadounidense, durante un control de tránsito, pero el hombre, de 29 años, huyó corriendo, se muestra en un video de la policía. Los cinco agentes, que también son negros, lo golpearon y lo patearon a una calle de su casa.

Mills también dijo que deseaba abandonar una unidad de supresión del delito. Señaló que no le gustaba la estructura de la unidad Scorpion, ni el enfoque de "vamos-vamos-vamos" de los miembros del equipo, cuyo éxito se determinaba por el número de arrestos y otras estadísticas.

"No me gustaba la hostilidad" que los miembros del equipo mostraban hacia los ciudadanos, dijo Mills. Señaló que a Haley y Emmitt Martin se les conocía como los Smash Bros. (Los Hermanos Golpe) por ser extremadamente agresivos, y que Haley no siempre encendía su cámara corporal. Martin llegó a un acuerdo declaratorio de culpabilidad y ya testificó en el juicio.

Nichols murió el 10 de enero de 2023, tres días después del incidente. En un informe de la autopsia se muestra que Nichols, padre de un niño que ahora tiene 7 años, falleció por los golpes recibidos en la cabeza. En el informe se describen lesiones cerebrales, cortes y contusiones en la cabeza y en otras partes del cuerpo.