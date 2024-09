Trump dice que Ucrania está "en ruinas" y resta importancia a su defensa ante la invasión rusa

El expresidente estadounidense Donald Trump describió el miércoles a Ucrania con términos lúgubres y melancólicos, refiriéndose a su población como "muertos" y al país como "en ruinas" y planteó preguntas sobre qué tanto estará dispuesto a ceder en las negociaciones sobre el futuro de la nación si vuelve a la Casa Blanca.

Trump alegó que Ucrania debería haber hecho concesiones al presidente ruso Vladímir Putin en los meses previos a la invasión rusa en febrero de 2022, declararon que incluso "el peor acuerdo habría sido mejor de lo que tenemos ahora".

Trump, que ha sido crítico de la ayuda estadounidense a Ucrania, afirma frecuentemente que Rusia nunca hubiera invadido si él hubiera sido presidente y que hubiera puesto fin a la guerra si hubiera regresado a la Casa Blanca. Pero rara vez ha hablado sobre el conflicto con tanto detalle.

Sus declaraciones, realizadas durante un evento de Carolina del Norte anunciado como un discurso económico, se produjo luego de un debate realizado hace unas semanas en el que se negó rotundamente a decir si quería que Ucrania ganara la guerra. El martes, Trump alabó las proezas de Rusia y de su predecesora, la Unión Soviética, diciendo que las guerras son "lo que hacen".

El expresidente republicano, notoriamente atento a los desaires, comenzó su denuncia de Ucrania aludiendo a las recientes críticas del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, a Trump y a su compañero de fórmula, JD Vance.

Zelenski, que se encuentra de visita en Estados Unidos esta semana para asistir a la Asamblea General de la ONU, declaró a The New Yorker que Vance era "demasiado radical" por proponer que Ucrania entregue los territorios bajo control ruso y que Trump "no sabe realmente cómo detener la guerra aunque pueda pensar que sabe cómo hacerlo".

Dijo Trump: "Es algo sobre lo que tenemos que tener una rápida discusión porque el presidente de Ucrania está en nuestro país y está haciendo pequeñas y desagradables insinuaciones hacia vuestro presidente favorito, yo".

Trump retrató a Ucrania como un país en ruinas fuera de su capital, Kiev, que cuenta con pocos soldados y que pierde población a causa de las muertes en la guerra y los países vecinos. Puso en duda que al país le quede alguna baza para negociar el fin de la guerra.

"Cualquier acuerdo —el peor acuerdo— habría sido mejor que lo que tenemos ahora", dijo Trump. "Si hubieran hecho un mal acuerdo habría sido mucho mejor. Habrían cedido un poco y todo el mundo estaría viviendo y todos los edificios estarían construidos y todas las torres estarían envejeciendo durante otros 2,000 años".

"¿Qué acuerdo podemos hacer? Está destrozada", añadió. "La gente está muerta. El país está en ruinas".

Zelenski presentará a la Casa Blanca lo que describe como un plan de victoria para la guerra, que se tiene previsto que incluya una petición para utilizar las armas occidentales de largo alcance para atacar objetivos rusos.

Aunque Ucrania superó muchas expectativas de que caería rápidamente en manos de Rusia, las fuerzas ucranianas, superadas en número, se enfrentan a duras batallas contra uno de los ejércitos más poderosos del mundo en el este del país. Ucrania ha perdido una quinta parte de su territorio y decenas de miles de vidas en el conflicto.