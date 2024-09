El alcalde Eric Adams llega a la corte por el caso de contribuciones ilegales

El alcalde de la ciudad de Nueva York, Eric Adams, llegó a un tribunal federal el viernes por la mañana para ser procesado por cargos de que aceptó contribuciones ilegales a campañas y viajes gratuitos al extranjero de personas que buscaban comprar su influencia en el gobierno de la ciudad.

Adams levantó el pulgar, pero no se detuvo para hablar con los reporteros mientras se dirigía a la corte de Manhattan, flanqueado por su propia seguridad policial. Estaba previsto que compareciera ante la jueza magistrada Katharine Parker al mediodía.

Una acusación presentada el jueves acusó al demócrata de aceptar una variedad de regalos inapropiados de funcionarios y empresarios turcos, incluidas estadías gratuitas en hoteles y boletos de avión con grandes descuentos a destinos como Francia, China, Sri Lanka, India, Hungría, Ghana y Turquía.

A cambio, dijeron los fiscales, Adams hizo favores a sus clientes. Eso incluyó ayudar a Turquía a obtener las aprobaciones del departamento de bomberos para abrir una nueva torre diplomática en Manhattan, a pesar de las preocupaciones sobre su sistema de seguridad contra incendios, dijeron los fiscales.

Adams dice que es inocente. Su abogado ha dicho que no era inusual ni inapropiado que un funcionario del gobierno aceptara algunos beneficios de viaje. El alcalde ha negado haber aceptado a sabiendas una contribución ilegal a una campaña y dijo que cualquier ayuda que le diera a la gente para navegar por la burocracia de la ciudad era solo parte de hacer su trabajo.

Comparecencia similar a Menéndez

No estaba claro cómo se desarrollaría la mecánica del viaje de Adams a través del juzgado. Muchas personas acusadas de delitos federales son arrestadas en sus hogares temprano en la mañana, fichadas y luego llevadas ante un juez después de pasar horas o incluso días en detención. Pero ese no siempre es el caso y no sucedió con Adams.

Cuando el exsenador Bob Menéndez, de Nueva Jersey, fue procesado por cargos de corrupción en el mismo tribunal hace un año, también llegó como una persona libre por la mañana, tuvo una breve comparecencia ante un juez y se retiró después de unas cuatro horas y media en el edificio. Nunca se le vio esposado.

El juzgado del Bajo Manhattan está a menos de dos cuadras de aquel donde el expresidente Donald Trump fue juzgado y condenado por falsificación de registros comerciales, y el mismo tribunal donde un jurado declaró a Trump civilmente responsable de agredir sexualmente a la escritora E. Jean Carroll en 1996. Otros casos prominentes incluyen el caso de tráfico sexual contra el magnate del hip-hop Sean "Diddy" Combs.

El alcalde trató de proyectar en su agenda diaria la sensación de que sigue ocupándose de los asuntos de la ciudad. Enumeró reuniones a las 8 a.m. y 8:30 a.m. con altos funcionarios y personal de la ciudad. También planeó reuniones vespertinas, comenzando con una a las 3:30 p.m. con el Comité Asesor de la Alcaldía sobre el Poder Judicial, un comité que evalúa a los candidatos para nombramientos judiciales, un recordatorio de que Adams, incluso mientras está bajo acusación, conserva todos sus poderes oficiales, incluida la capacidad de nombrar a ciertos jueces.

Adams enfrenta cargos de conspiración, fraude electrónico y soborno en una acusación formal de cinco cargos.

El fiscal federal Damian Williams dijo el jueves que varios empresarios y un diplomático turco habían participado en "un plan de varios años para comprar favores" de Adams.

En declaraciones públicas el jueves, Adams pidió a los neoyorquinos que evitaran emitir juicios hasta que escucharan su defensa.

Su abogado, Spiro, dijo a los periodistas que los beneficios de viaje y las mejoras de asiento que Adams aceptó se ofrecían comúnmente a personalidades y miembros del Congreso.

"Eso es lo que hacen las aerolíneas", dijo, señalando que muchos de los cargos se relacionan con viajes que Adams realizó hace años, cuando era presidente del condado de Brooklyn.

Investigaciones federales

No estaba claro si la acusación de esta semana era la última palabra sobre las investigaciones federales que involucran al gobierno.

Se cree que los fiscales federales están liderando investigaciones múltiples y separadas que involucran a Adams y sus principales asesores y familiares de esos asistentes. A principios de septiembre, los investigadores federales confiscaron dispositivos del comisionado de policía, el canciller escolar, dos tenientes de alcalde y otros confidentes de confianza de Adams.

Solo en las últimas dos semanas, el comisionado de policía renunció y el canciller de la escuela anunció que se retiraría. Ninguno de los dos ha sido acusado de ningún delito ni ha sido acusado públicamente de ningún delito.