Exintegrante del grupo Menudo acusó al papá de los hermanos Menéndez de haberlo violado

La plataforma de streaming Netflix volvió a poner bajo los reflectores el caso de los hermanos Menéndez, una perturbadora historia en la que dos hijos asesinaron a sus padres bajo un pretexto que al día de hoy sigue generando dudas. Joseph Lyle y Erik Galen Menéndez fueron sentenciados a cadena perpetua por el asesinato del empresario José Enrique Menéndez y su esposa Mary Louise, una exreina de belleza conocida como Kitty, la noche del 20 de agosto de 1989.

Los hermanos dispararon a sus padres más de 10 balas con una escopeta en su mansión en Beverly Hills, California, en 1989 y durante el juicio, en la década de 1990, aseguraron que estaban cansados de los abusos sexuales de su padre, y que su mamá prefería ignorar. Desde ese momento, cuando los hermanos tenían 21 y 18 años, el testimonio contra su progenitor fue cuestionado y fueron condenados por un jurado a cadena perpetua sin derecho a libertad condicional. Sin embargo, más de tres décadas después, la acusación contra el empresario encuentra eco en la voz de un exmiembro de la famosa boy band Menudo.

En abril del año pasado, Roy Roselló, afirmó que fue víctima de abuso sexual por parte de José Menéndez, quien era un alto ejecutivo de la disquera RCA, junto a Edgardo Díaz, creador y representante del grupo.

José Enrique Menéndez era el encargado de decidir quién entraba a la agrupación.

El relato de Roy Roselló

Roselló perteneció a Menudo de 1983 a 1986 y afirmó que fue violado por el empresario discográfico de origen cubano cuando tenía 14 años.

"Llegamos a la casa, José Menéndez abrió la puerta. Entré y vi a uno de los hijos Menéndez. No me saludó; dije: 'está bien'. ¿Quién sabe si tuvo algún problema con el papá o con la mamá? Ahí me siento en la mesa del comedor y estaba otro Menéndez sentado en la mesa con la mamá. Ahí Edgardo empezó a hablar con José Menéndez, de esto y lo otro, y Menéndez me sirve una copa de vino. Y no sé qué tenía esa copa de vino, yo inocente", relató Roselló en la serie Menendez + Menudo Boys Betrayed de Peacock.

"Nosotros éramos super controlados en cuanto a drogas, bebidas alcohólicas, vicios, no existía nada de eso porque Edgardo [Díaz] estaba en contra de todas esas cosas, pero ese día no, ese día tenía que tomar esa copa de vino completa. Ahí comencé a marearme, a ver todo nublado, desenfocado", continuó. "Sentí a alguien cargándome, y esa persona era José Menéndez que me estaba cargando y me estaba llevando para el cuarto de él para violarme".

Roy siguió con su testimonio: "No podía moverme, no podía reaccionar; no sé qué me puso en mi bebida", agregó. "Estaba completamente inconsciente pero sentía; era un tipo de droga la cual tú no te puedes mover pero tú sientes lo que te están haciendo. Sentía cuando él me estaba penetrando arriba de mí. Sentía el dolor y no me podía mover, no podía reaccionar. Fue horrible. Y horrible fue después cuando llegué al hotel, estaba sangrando y Edgardo ni me llevó al médico porque él sabía que alguien iba a descubrir".

Roy Roselló también confesó que se arrepintió no haber mencionado esto en el juicio porque podía haber ayudado a Lyle y a Erik.