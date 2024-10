Adriano Espaillat impulsa proyecto para honrar el legado de Roberto Clemente

El congresista Adriano Espaillat (NY-13), introdujo en el Congreso de Estados Unidos la Ley de la Moneda Conmemorativa Roberto Clemente, de carácter bipartidista, para honrar el legado del altruista jugador de las Grandes Ligas de Béisbol (MLB), Roberto Clemente.

Hasta la fecha, el proyecto de ley ha obtenido un enorme apoyo en la Cámara de Representantes de EE. UU. y está cerca de los 290 copatrocinadores necesarios para llevar la legislación al pleno de la Cámara para su consideración.

"Roberto Clemente fue un humanitario, pionero de la justicia social y un defensor incansable de los derechos de las comunidades afroamericana y latina, y su legado se extiende más allá del campo de béisbol", dijo Espaillat.

"Mantengo con firmeza este esfuerzo del Congreso para crear, a través de mi proyecto de ley, la Moneda Conmemorativa Roberto Clemente, con el propósito de garantizar un tributo duradero al espíritu deportivo de Clemente, su talento incomparable y sus esfuerzos humanitarios, que tanto dentro como fuera del campo continúan inspirándonos a todos", continuó el congresista.

Hasta la fecha, la Ley de la Moneda Conmemorativa Roberto Clemente bipartidista ha sido respaldada por numerosas organizaciones impactantes, entre ellas: FRIENDS of the National Museum of the American Latino; Fondo Educativo NALEO; Cámara Nacional de Comercio de Puerto Rico; Amigos de Puerto Rico; Congreso de Latinos Unidos; Grupo 21; El Museo del Barrio; Youth Guidance BAM Chicago; Escuela secundaria Roberto Clemente; DREAM; Asociación de exalumnos de jugadores de béisbol de las Grandes Ligas; Centro de investigación de la UCF-Puerto Rico; Escuela intermedia Roberto Clemente; El Museo Clemente; Boys & Girls Clubs of Miami-Dade; El Curso Clemente en Humanidades; PONY Béisbol y Softbol; Puerto Rico Pony Baseball and Softball League, Inc.; Curso Clemente en Humanidades, Inc.; y el Consejo Laboral para el Avance Latinoamericano.

A principios de este Congreso, Espaillat introdujo una resolución congresual instando a la MLB a implementar plenamente el Día de Roberto Clemente en toda la liga.

Este amplio respaldo refleja la trascendencia del legado de Clemente y su impacto perdurable en la cultura estadounidense y mundial.