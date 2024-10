Neoyorquinos tiene 19 para inscribirse para votar en las elecciones de EE.UU.

El 26 de octubre es la fecha límite para que los residentes de la ciudad de Nueva York que cumplan con los requisitos, puedan inscribirse para votar de manera presencial en las elecciones de Estados Unidos que se celebrarán el martes 5 de noviembre.

Para aquellos que desean votar por adelantado, la fecha para depositar sus boletas será del 26 de octubre al 3 de noviembre. Los centros de votación temprana estarán ubicados en los cinco condados de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.

Para poder votar en Nueva York las personas deben tener ciudadanía estadounidense, tener al menos 30 días residiendo en NY, tener 18 años cumplidos el día de las elecciones o antes, no estar en prisión por una condena por delito grave, no haber sido declarado mentalmente incompetente por un tribunal y no reclamar el derecho al voto en otro estado.

En Estados Unidos cada estado tiene sus propias fechas límite para registrarse para votar y en algunos como Carolina del Sur o Alaska el último día para inscribirse fue ayer domingo.

En todos los estados, excepto en Dakota del Norte, es necesario registrarse como votante antes de ejercer este derecho. Algunos estados cierran las inscripciones hasta un mes antes del día de las elecciones mientras que otros permiten registrarse el mismo día de los comicios.

Este lunes 7 es la fecha límite para registrarse para votar en numerosos estados, entre ellos en alguno de los estados bisagra como Arizona y Georgia, cuyos resultados serán claves el próximo 5 de noviembre, día en que los ciudadanos acudirán a las urnas para elegir quién quieren que sea su próximo presidente: la demócrata Kamala Harris o el republicano Donald Trump.

También en Texas, uno de los más representativos por el alto número de miembros del colegio electoral que le corresponden.

En otros estados clave como Nevada finalizan el día 8; en Carolina del Norte el 11; en Wisconsin el 16; en Míchigan el 21, mismo día que en Pensilvania y también que en California, el estado con más poder electoral del país.

Todos los electores pueden verificar su estado de registro en vote.gov.