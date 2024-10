Marejada ciclónica del huracán Milton podría dejar devastación más allá de la región de Tampa Bay

Hace dos semanas, la región de Tampa Bay evitó un impacto directo del huracán Helene, pero la marejada ciclónica de todas maneras causó daños catastróficos al inundar viviendas, dejar enormes montañas de escombros a un costado de los caminos y provocar el deceso por ahogamiento de personas que decidieron permanecer cerca de la costa.

Ahora que el huracán Milton, una tormenta aún más fuerte, se dirige directamente a la misma zona ¿qué pueden esperar los residentes?

"Es peor. Mucho peor", dijo el exdirector de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés) Craig Fugate, quien reside en Florida y anteriormente dirigió la división de manejo de emergencias del estado.

Las ciudades cercanas a la desembocadura de la bahía de Tampa registraron algunas de las peores marejadas ciclónicas de las que se tenga memoria durante el paso del huracán Helene, a pesar de que la tormenta tocó tierra a más de 161 kilómetros (100 millas) al norte. Ahora, los meteorólogos dicen que la región baja podría recibir una marejada de hasta 5 metros (15 pies).

"No se trata de agua que sube lentamente. Estas son aguas que se mueven rápidamente con olas. Es como un ariete", dijo Fugate. "Es un lugar en el que no quieres estar. Así es como perdimos muchas vidas en todas esas zonas donde la gente no salió (del agua). Se ahogaron o fueron aplastadas cuando sus casas se derrumbaron".

¿Qué es la marejada ciclónica?

La marejada ciclónica es el nivel al que asciende el agua del mar por encima de su nivel normal.

Al igual que los vientos sostenidos de una tormenta no incluyen la posibilidad de ráfagas aún más fuertes, la marejada ciclónica no incluye la altura de las olas por encima del nivel medio del agua de la propia marejada.

La marejada es también el nivel por encima de la marea normal en ese momento, por lo que una marejada de 5 metros (15 pies) en marea alta que encima viene con olas de 3 metros (10 pies) puede fácilmente arrasar con edificios, derribar puentes y aplastar todo lo que encuentre a su paso.

¿Cómo podría afectar a la costa oeste de Florida?

La región de la bahía de Tampa se encuentra en la costa peninsular occidental de Florida, aunque no sólo la ciudad de Tampa está en peligro. St. Petersburg y las islas barrera densamente pobladas están en el Golfo de México, cerca de la desembocadura de la bahía. Y la amenaza de la marejada ciclónica se extiende unos 241 kilómetros (150 millas) hacia el norte, hasta la región de Big Bend, y más de 241 kilómetros (150 millas) hacia el sur, hasta Naples y los Cayos.

Milton tendrá un enorme impacto independientemente de dónde toque tierra, pero la peor marejada se producirá al sur del ojo de la tormenta. Si eso incluye a la bahía de Tampa y los 3,3 millones de personas que viven en la región, las inundaciones podrían ser catastróficas. La región no ha sufrido el impacto directo de un huracán de categoría 3 o mayor en más de 100 años.

Si golpea al sur de la bahía de Tampa, ciudades como Sarasota, Venice, Fort Myers y Naples podrían quedar devastadas apenas dos años después de que el huracán Ian causó daños catastróficos, arrasando viviendas y negocios y dejando intransitables los puentes hacia las islas barrera.

¿Qué pasará con los escombros que dejó Helene y continúan en el suelo?

Los gobiernos estatales y locales trabajan a marchas forzadas para retirar las ramas de los árboles, muebles, electrodomésticos y otros desechos que quedaron en enormes montones tras el paso de Helene. Pero no podrán retirarlo todo.

Mientras que las autoridades estatales y locales temen que el viento y el oleaje de Milton puedan convertir los escombros en proyectiles letales, Fugate señala que no matarán a nadie si evacuan y que los daños materiales serán graves con o sin la presencia de escombros volando y arrastrados por las aguas.

"Tengo la sensación de que todo lo que sigue en pie se convertirá en escombros y no podrás distinguirlo", dijo Fugate. "Si hay suficiente agua para mover esas cosas, también moverá casas, vehículos y otras cosas".

Pero la tormenta podría debilitarse ¿verdad?

Por supuesto, Milton podría debilitarse de una categoría 5 a una categoría 3 antes de tocar tierra, pero eso no supondrá una gran diferencia en lo que respecta a la marejada ciclónica.

"El viento no tiene memoria, la marejada ciclónica sí. Por lo tanto, lo que una tormenta haga un día antes tendrá un gran impacto en la marejada ciclónica", explicó Fugate. "Una vez que esa energía está en el agua y la estás empujando, incluso si llegaras a ver algún debilitamiento, en realidad no cambia".

Y la zona a la que se dirige Milton tiene un gran número de arroyos, canales y ríos que podrían causar problemas más allá de la costa inmediata.

"Con este es el tipo de tormenta, demasiada gente se fija en la categoría y la trayectoria cuando en verdad deberían estar escuchando lo que dicen los servicios meteorológicos locales y el Centro Nacional de Huracanes sobre los impactos", dijo Fugate. "La marejada ciclónica no está ligada a los vientos, está relacionada".