La actriz dominicana Rosie Berrido celebra nominación a premios HOLA de obras en que sirvió de coach

La actriz de origen dominicano Rosie Berrido ofrece entrenamiento de actuación y dicción bilingüe a artistas y profesionales de la industria a través de Rosie's Rules Bilingual Coaching, la actriz atiende a particulares, empresas y especialmente a la comunidad artística, con el objetivo de ayudar a los actores bilingües a mejorar sus habilidades actorales y su dicción para su trayectoria profesional.

Cabe destacar que tres de los espectáculos en los que Rosie Berrido se desempeñó como "coach" de actuación y dialecto en los últimos 12 meses han sido nominados a los Premios HOLA de este año.

Estos espectáculos son "Las borinqueñas" en Ensemble Studio Theater, "Las horas son femeninas" en Intar Theater y "Buena vista social club The Musical" en Atlantic Theater Company, esta última debutará en Broadway en febrero de 2025.

Berrido ha sido parte del equipo creativo como entrenadora de dialecto y pronunciación tanto en inglés como en español durante el desarrollo del musical "Buena vista social club" durante los últimos dos años. Berrido también ha fungido como aliada y guía para que el actor de habla inglesa pueda abrazar el floreo y la pasión de la lengua romance.

"Aunque nací y crecí en mi querida ciudad de Nueva York, soy orgullosamente latina y bilingüe. Creo que es hora de que nuestra audiencia hispana se vea reflejada en los escenarios de Broadway, no solo contando historias en inglés o interpretando personajes estereotipados, sino también presentando una imagen auténtica de nuestra propia cultura. ¡Me llena de optimismo y alegría ver la hermosa pieza Buena vista social club incluida en el vibrante mundo de Broadway!", expresó Berrido.

A lo largo de su carrera, Berrido ha contribuido al apoyo a una lista de artistas que trabajan en un segundo idioma, como el comediante, actor y productor John Leguizamo.

La actriz se destaca por ofrecer consejos prácticos, útiles y efectivos para una actuación más sólida y una dicción más clara tanto en inglés como en español. Sus reglas abordan el arte de la actuación, las comunicaciones, la ética y la espiritualidad.

Más sobre la actriz

Rosie Berrido ha ganado ocho premios HOLA, un premio NY State Citation, un premio Pan-Pacific Film y un premio FUERZA Fest del Hispanic Federation.

Berrido ha sido narradora de audiolibros bilingües para la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos durante más de una década. Es miembro de Repertorio Español desde 1999 y la voz de docenas de locutores de radio y televisión. Tradujo y adaptó al español el éxito de Broadway de John Leguizamo, "Ghetto Klown", para su gira latinoamericana.

Como entrenadora de dialecto y actuación, las apariciones de sus clientes incluyen: "The Bridge", "Law and Order", "FBI", "Orange is the New Black", "Madame Secretary", "POWER", "GOTHAM".

Ha sido entrenadora para "Two River Theater", para el The Public Theater ha trabajado para producciones como "Mojada", "Romeo & Juliet a Radioplay" con un elenco estelar encabezado por Lupita Nyong´o, Juan Castano y Ivonne Coll.

Para The Atlantic Theater Company se destaca "Buena vista social club" así también en otras prestigiosas compañías como Repertorio, Intar, Ensemble Studio Theater y pilotos para series de NBC, HBO y Netflix, entre otros. La clientela de Rosie se extiende desde Nueva York hasta Los Ángeles, Puerto Rico, República Dominicana, Colombia y México.

Rosie es miembro de la junta directiva de VIVA Broadway, una iniciativa de la Liga de Broadway para atraer a más latinos a Broadway. Actualmente vive en la ciudad de Nueva York