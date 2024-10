Antes de solicitar la tarjeta de crédito de una tienda, sepa en qué se mete

Cuando Mykail James tenía 19 años y trabajaba en Victoria´s Secret durante la época navideña, sacó una tarjeta de crédito de una tienda con una línea de crédito de 2.000 dólares.

Luego de que concluyeron sus vacaciones escolares, se dio cuenta de que ya no le alcanzaba para realizar los pagos. Después de atrasarse en algunos, liquidó la deuda de su tarjeta, pero descubrió que su puntaje crediticio había disminuido drásticamente, lo que afectó sus posibilidades de acceder a otros tipos de crédito.

"No obtuve una tarjeta de crédito bancaria hasta que tenía 21 años, sólo debido a ese miedo", dijo James, quien ahora es experta financiera y creadora de The Boujie Budgeter, una empresa que ofrece talleres de finanzas personales para profesionales jóvenes. "Debido a cómo afectó mi crédito, y también hizo que me fuera más difícil adquirir un automóvil un par de meses después".

Ahora que la temporada de compras navideñas está a la vuelta de la esquina, los expertos recomiendan ser cauteloso cuando su tienda favorita le ofrezca una tarjeta de crédito.

"Si le ofrecen una al pagar en la caja, la mayoría de las veces tiene sentido decir que no", dijo Ted Rossman, analista sénior de la industria en Bankrate, una empresa que ofrece herramientas y guías de finanzas personales.

Según la Reserva Federal de Estados Unidos, los saldos pendientes en las tarjetas de crédito alcanzaron 1,14 billones de dólares en agosto de 2024, lo que significa que la deuda de tarjetas de crédito es cada vez más una preocupación para millones de estadounidenses. Bankrate encontró que las tarjetas de crédito promedio exclusivas de una tienda tienen una tasa de porcentaje anual (APR, por sus siglas en inglés) promedio del 30,45%, significativamente más alta que la APR promedio del 20,78% para todas las tarjetas de crédito. La APR es la cantidad de interés que se le cobrará si no puede pagar su saldo en su totalidad cada mes.

Aquí le presentamos recomendaciones de expertos si es que piensa solicitar la tarjeta de crédito de una tienda:

No diga que sí de inmediato a la tarjeta de crédito de una tienda

Las tarjetas de crédito de las tiendas generalmente se ofrecen al pagar en la caja, y les brindan a los compradores una línea de crédito que incentiva a gastar más en los productos de la tienda. Si no se gestionan correctamente, estas tarjetas pueden afectar negativamente su historialcrediticio.

Bruce McClary, de la Fundación Nacional de Asesoramiento Crediticio, recomienda que no acepte de inmediato la tarjeta de crédito de una tienda cuando se la ofrezcan.

"Pida algo con todos los detalles por escrito que pueda llevarse y revisar en otro momento", dijo McClary.

Con frecuencia, las tarjetas de crédito de las tiendas están vinculadas a una promoción, tal como un interés de 0% durante un año o un descuento en su compra. Y aunque esto puede parecer atractivo, es mejor no apresurar su decisión cuando está en el mostrador.

Comprenda los detalles del acuerdo

Antes de firmar para recibir la tarjeta de crédito de una tienda, debe leer la letra pequeña, explicó Rossman, incluido el interés que se le cobrará si la tarjeta no se paga en su totalidad, y los cargos por mora o penalización.

"Muchas veces, estas tarjetas minoristas cobran tasas de interés tremendamente altas", agregó.

Otra cosa que debe tener en cuenta es el "interés diferido", que es cuando las tarjetas de crédito ofrecen una promoción —como 0% de interés durante 12 meses—, pero si el cliente no paga en su totalidad antes de que expire esa promoción, se le cobra retroactivamente todo el interés acumulado durante ese tiempo.

Realice su investigación

Si quiere adquirir la tarjeta de crédito de una tienda, McClary recomienda que investigue un poco sobre la tienda minorista. Leer las reseñas en línea puede ayudarlo a identificar si otras personas tienen quejas sobre las tarjetas de crédito de ese comercio.

Además de eso, McClary sugiere que usted se haga estas preguntas:

¿Con qué frecuencia compra en la tienda?

¿Utilizará lo suficiente la tarjeta como para beneficiarse de las recompensas y los descuentos que ofrece?

¿Puede usar otro tipo de tarjeta de crédito?

¿Puede pagar la tarjeta en su totalidad al final de cada mes?

¿Cuántas tarjetas de crédito tiene? ¿Vale la pena agregar otra línea de crédito?

Estas preguntas le ayudarán a determinar si la tarjeta de crédito de una tienda es adecuada para usted o si le resultaría mejor tener un tipo diferente de tarjeta de crédito.

Mejores prácticas si tiene una tarjeta de crédito de una tienda

Si decide que la tarjeta de crédito de una tienda es una buena opción, es importante pagar la totalidad del saldo cada mes, dijo McClary. También es una buena práctica gastar sólo lo que pueda pagar en un periodo de facturación, incluso si su línea de crédito es más alta.

"Debe evitar caer en un ciclo inmanejable de deuda", agregó McClary.

Un consejo para crear hábitos saludables es establecer parámetros específicos para utilizar su tarjeta de crédito de la tienda, dijo James. Por ejemplo, usarla sólo para compras superiores a 50 dólares. De esa manera puede reducir la cantidad de dinero que gasta en esa tarjeta de crédito, y es más fácil llevar un registro de sus gastos.

Tarjetas de crédito de tiendas como una forma de crear historial crediticio

Las tarjetas de crédito de tiendas solían ser consideradas una herramienta para construir su historial crediticio si nunca había tenido una tarjeta de crédito. Esto se debe a que las tarjetas de crédito minoristas requieren menos requisitos para obtener aprobación. No obstante, en los últimos años ha habido una afluencia de otras tarjetas de crédito que brindan ayuda a las personas para construir su historial crediticio, refirió McClary.

Si usted desea construir su puntaje crediticio, McClary recomienda que tome en cuenta las tarjetas de crédito seguras. Estas tarjetas se consideran seguras porque el prestamista generalmente solicita un depósito y la línea de crédito es menor que la de otras tarjetas de crédito. Una vez que haya utilizado tarjetas de crédito seguras y haya construido su reporte crediticio, puede graduarse a una tarjeta de crédito tradicional.

Tarjetas de crédito de tiendas y los servicios de "Compre ahora, pague después"

Desde que los servicios de "Compre ahora, pague después" estuvieron disponibles, las tiendas minoristas los han ofrecido a los clientes junto con tarjetas de crédito de la tienda. Es importante comprender las diferencias.

Las tarjetas de crédito de una tienda funcionan como las tarjetas de crédito tradicionales. Al completar una solicitud, usted pide una consulta informal en su reporte crediticio y, si decide obtener la tarjeta de crédito, esta línea de crédito se reflejará en su puntaje crediticio. Los servicios de "Compre ahora, pague después" no se muestran en su informe crediticio, y por lo general están vinculados a una compra específica y no son una línea de crédito renovable.

"Empresas como Affirm, Afterpay y Klarna han reducido la participación de mercado de las tarjetas de crédito de tiendas porque cubren un tipo de nicho similar", dijo Rossman.

Con las tarjetas de crédito de una tienda y con los servicios de "Compre ahora, pague después", los clientes deben proceder con cautela para evitar caer en el gasto excesivo, lo que puede conducir a enormes cantidades de deuda, agregó.