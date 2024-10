El dueño del 'New York Sun' negocia comprar 'The Telegraph' por más 600 millones de dólares

El empresario británico Dovid Efune, propietario del diario digital estadounidense 'New York Sun', está en conversaciones exclusivas para comprar el grupo 'The Telegraph' por más de 500 millones de libras (más de 600 millones de dólares).



Así lo confirmó el propio 'The Telegraph' este lunes, que especificó que Efune ha firmado un acuerdo con el fondo de Emiratos Árabes Unidos RedBird IMI que le proporciona un periodo de seis semanas para que las negociaciones continúen hacia un posible acuerdo.



Según comentó Efune en un comunicado, el 'Daily Telegraph' y el 'Sunday Telegraph'-principales cabeceras del grupo- simbolizan "lo mejor del periodismo independiente de clase mundial y el compromiso de buscar incansablemente el interés público" a través de una cobertura "desinhibida y clara" de los temas más importantes del día.



"Como periodista de toda la vida (...) creo firmemente que estos valores, en general, son fundamentales para el avance de cualquier empresa periodística. Y con estos principios 'The Telegraph' está mejor posicionado para un éxito aún mayor en el futuro", añadió el empresario.

Efune, originario del Reino Unido, ha desarrollado su carrera empresarial y mediática en Estados Unidos y se posicionó por primera vez como postor de 'The Telegraph' el mes pasado, tras superar las ofertas de rivales como el norirlandés David Montgomery o el copropietario de GB News, Paul Marshall.



Ahora, el empresario de 39 años, podrá acceder a las cuentas de 'The Telegraph' para realizar una auditoría de compra y, según explica el diario conservador británico, cualquier acuerdo será examinado por el regulador de medios Ofcom y estará sujeto a la aprobación de la ministra de Cultura, Lisa Nandy.



Efune es propietario de 'The New York Sun', un diario digital de corte conservador con sede en la Gran Manzana desde 2021 y anteriormente fue el redactor jefe de 'The Algemeiner', un medio en línea de noticias judías internacionales en inglés.



De acuerdo con 'The Telegraph', todavía no está claro cómo financiaría Efune la adquisición del grupo mediático, aunque menciona que está en negociaciones con posibles patrocinadores como 'Stand Together', una organización conservadora sin ánimo de lucro financiada por los multimillonarios petroleros de la familia Koch.



Otros medios como 'Financial Times' también mencionan que los fondos de inversión Ashcroft Partners y Oaktree podrían unirse a la adquisición.



RedBird IMI -que no ha hecho comentarios al respecto- busca recuperar los 510 millones de libras (637.5 millones de dólares) que pagó por 'The Telegraph' como parte de un acuerdo para saldar los 1,200 millones de libras (1,500 millones de dólares) en deudas que los antiguos propietarios, la familia Barclay, debía al banco Lloyds Banking Group.



El fondo, respaldado por Abu Dabi, no pudo tomar el control del diario debido a una nueva legislación que prohíbe la propiedad estatal extranjera de periódicos en el Reino Unido y anunció el pasado mes de abril que iniciaba una subasta abierta.