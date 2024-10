Fiscal de Los Ángeles revisará la sentencia de los hermanos Menéndez en los próximos días

Un gran número de la familia extendida de Erik y Lyle Menéndez llegarán a Los Ángeles para participar en una conferencia de prensa en el juzgado del Centro de Justicia Penal Clara Shortridge Foltz este miércoles con la expectativa de que el fiscal del distrito recomiende una nueva sentencia a los hermanos tras más de tres décadas cumpliendo cadena perpetua sin libertad condicional por el asesinato de sus padres.

Una fuente con conocimiento de la situación dijo a Vanity Fair que el fiscal hará un anuncio sobre la nueva sentencia en las próximas semanas. Además, la tía materna de los hermanos Menéndez, Joan VanderMolen, le dijo a la revista que estarán en Los Ángeles invitados por el fiscal del distrito George Gascón.

Si el fiscal del distrito recomendara una sentencia revisada, un juez presidiría una audiencia.

Entre los posibles asistentes a la conferencia de prensa del miércoles se encuentran la tía nonagenaria de los hermanos, VanderMolen; sus hijos, Diane, Arnie y Kathy VanderMolen; y su nieto Erik VanderMolen.

Los hermanos de Kitty y Joan, Milton Andersen y Brian Andersen, quienes han dicho que no creen que Erik y Lyle hayan sido abusados. En el caso de VanderMolen, la mujer ha estado al lado de sus sobrinos desde que fueron arrestados en 1990, y está nerviosa por lo que la familia escuchará de Gascón.

Los hermanos Menéndez fueron condenados en 1996 por asesinar a sus padres, José y Kitty Menéndez, con escopetas en el estudio de su casa de Beverly Hills. En sus juicios, la fiscalía dijo que actuaron por avaricia, mientras que la defensa argumentó que los asesinatos estaban motivados por el abuso sexual cometido por su padre y temor por sus vidas.

El caso de los hermanos Menéndez volvió a adquirir relevancia en septiembre, tras el estreno del exitoso programa de Ryan Murphy en Netflix, Monsters: The Erik and Lyle Menéndez Story, provocando que las personas que consideran que los hermanos no debieron haber sido acusados de asesinato en primer grado recolectan firmas en favor de una nueva sentencia, mientras sus detractores exponen sus casos en hilos de comentarios en TikTok e Instagram.

De acuerdo con Vanity Fair, Gascón distrito parece tener sólidos argumentos para recomendar que se vuelva a condenar a los hermanos Menéndez, si así lo desea, que, citando el artículo 1172.1 del Código Penal, explica que el fiscal del distrito puede considerar si alguien que fue condenado sufrió "trauma psicológico o abuso físico previo a la condena", si recibió una sentencia severa en comparación con otros casos, y si podría ser considerado o no una amenaza para la sociedad.

"El objetivo de volver a dictar sentencia es ayudarnos a deshacer las locuras que sucedieron en los años 90", dice el abogado de Menéndez, Mark Geragos.

El primer juicio de los hermanos, durante el cual se admitió el testimonio de abuso sexual y por unas semanas se desarrolló en torno a la relación de su terapeuta con una paciente, resultó en jurados indecisos, mientras que en el segundo intento, el juez Stanley Weisberg no permitió que el abogado de los hermanos, Leslie Abramson, presentara pruebas del presunto abuso sexual.

Nuevas pruebas en el caso

En mayo pasado, los abogados Geragos y Cliff Gardner, quien también representa a los hermanos Menéndez, notificaron al fiscal del distrito que creen que hay nuevas pruebas en el caso: la más sorprendente, una carta que Erik supuestamente le escribió a su primo, Andy Cono, en la que dice que todavía estaba siendo violado por su padre ocho meses antes de los asesinatos. También citan la declaración del exmiembro de la boyband Menudo, Roy Roselló, diciendo que José lo drogó y violó cuando tenía 13 o 14 años.

El pasado 4 de octubre Gascón informó que su oficina estaba evaluando nuevas evidencias de posible abuso sexual en el caso del asesinato que involucra a los hermanos Lyle y Erik Menéndez, acogiendo la solicitud de los abogados de la defensa de anular la condena y revisar nuevas pruebas.

Cuando Gascón se postuló para fiscal de distrito en 2019, prometió hacer que el sistema judicial fuera más justo. Actualmente se encuentra en una reñida carrera por la reelección contra Nathan Hochman, la cual se decidirá en las elecciones del 5 de noviembre.