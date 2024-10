Familiares de los hermanos Menéndez piden un nuevo juicio tras cumplir 30 años en la cárcel

Los familiares de los Lyle y Erik Menéndez pidieron un nuevo juicio luego de éstos cumplir este miércoles más de 30 años de cárcel, argumentando que fueron víctimas de abusos sexuales de parte de sus padres antes de que los hermanos los asesinaran.

Los hermanos Méndez fueron sentenciados a cadena perpetua sin libertad condicional en 1995 en un juicio extenso y muy publicitado que mantuvo a los Estados Unidos cautivo e hizo que los hombres fueran conocidos por el asesinato de José y Kitty Menéndez.

De acuerdo al New York Post, más de 20 familiares asistieron al Centro de Justicia Penal Clara Shortridge Foltz de Los Ángeles, donde afirmaron que los hermanos fueron víctimas de una "crueldad indescriptible" a manos de su padre. Indicaron que el sufrimiento de estos fue ignorado durante el juicio de 1993 porque la humanidad no había reconocido que los hombres podían ser víctimas de abuso sexual.

"Si fueran las hermanas Menéndez, no estarían detenidas. Hemos evolucionado y es hora de que sean liberados. Como tantos otros, me cuesta procesar la pérdida de ese día y el dolor que sentí. Con el tiempo, quedó claro que había otras dos víctimas, mis primos, que seguirían siendo víctimas de un sistema que no los escuchaba y de una cultura que no estaba preparada para escucharlos", dijo a los periodistas Anna María Baralt, sobrina de José Menéndez.

Añadió: "Se burlarían de ellos, los llamarían asesinos a sangre fría, los dejarían en la cárcel pudriéndose sin esperanza de redención".

Por otro lado, Joan Vandermolen, de 93 años, hermana de Kitty Menéndez, también dio declaraciones.

"Como su tía, no tenía idea de la magnitud del abuso que sufrieron a manos de mi cuñado. Ninguno de nosotros lo sabía. Pero al mirar atrás, puedo ver el miedo que su padre les infundió", dijo a la multitud.

"La verdad es que Lyle y Erik fueron defraudados por las mismas personas que deberían haberlos protegido: sus padres, el sistema y la sociedad en general. Cuando fueron juzgados, el mundo no estaba preparado para creer que los niños podían ser violados o que los hombres jóvenes podían ser víctimas de violencia sexual", declaró

Puntualizó: "Ningún jurado dictaría hoy una sentencia tan dura sin tener en cuenta su trauma. Lyle y Erik pagaron un alto precio: fueron descartados por un sistema que no reconoció su dolor. Han crecido, han cambiado y se han convertido en mejores hombres a pesar de todo lo que han pasado".

Los familiares hicieron estas declaraciones luego de que saliera a la luz una evidencia que fue compartida por un fiscal en sus redes sociales.

El fiscal del distrito de Los Ángeles compartió en sus redes sociales nuevas pruebas en el caso de los hermanos Lyle y Erik Menéndez que podrían llevar a la revisión de sus sentencias de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional por el asesinato de sus padres.

Se trata de una captura de pantalla de una carta que los abogados de los hermanos han argumentado que corrobora las acusaciones de Erik (el menor de los hermanos) de que fue abusado sexualmente por su padre, el empresario discográfico José Menéndez.

La publicación la realizó el domingo pasado el fiscal George Gascón en sus redes sociales, en medio de la relevancia que ha tomado el caso tras el estreno el mes pasado de la serie de Netflix "Monsters: The Lyle and Erik Menéndez Story", una serie de Netflix creada por el prolífico showrunner de televisión Ryan Murphy, la cual ha retomado el tema de una nueva sentencia para los hermanos que tienen más de 30 años en prisión.

La carta fue escrita por Erik Menéndez y alude a los abusos. Hasta el martes, la publicación ya no estaba en la página de Instagram de Gascón.