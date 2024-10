Fiscal comparte evidencia que confirmaría que uno de los hermanos Menéndez fue abusado por su padre

El fiscal del distrito de Los Ángeles compartió en sus redes sociales nuevas pruebas en el caso de los hermanos Lyle y Erik Menéndez que podrían llevar a la revisión de sus sentencias de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional por el asesinato de sus padres.

Se trata de una captura de pantalla de una carta que los abogados de los hermanos han argumentado que corrobora las acusaciones de Erik (el menor de los hermanos) de que fue abusado sexualmente por su padre, el empresario discográfico José Menéndez.

La publicación la realizó el domingo pasado el fiscal George Gascón en sus redes sociales, en medio de la relevancia que ha tomado el caso tras el estreno el mes pasado de la serie de Netflix "Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story", una serie de Netflix creada por el prolífico showrunner de televisión Ryan Murphy, la cual ha retomado el tema de una nueva sentencia para los hermanos que tienen más de 30 años en prisión.

La carta fue escrita por Erik Menéndez y alude a los abusos. Hasta el martes, la publicación ya no estaba en la página de Instagram de Gascón.

"He estado tratando de evitar a papá. Todavía está sucediendo Andy, pero ahora es peor para mí", dice la carta. "Nunca sé cuándo va a pasar y me está volviendo loco. Todas las noches me quedo despierto pensando que podría entrar", se puede leer en la imagen publicada por Gascón.

Uno de los abogados de los hermanos Menéndez confirmó la autenticidad de la publicación de Gascón, indicando que se trataba de un extracto de una carta incluida en su petición de habeas corpus de mayo pasado presentada ante el Tribunal Superior de Los Ángeles.

En la solicitud, los abogados explican que la carta fue escrita por Erik Menéndez para su primo, Andy Cano, meses antes de los asesinatos de José y su esposa Kitty. Si la carta hubiera sido presentada como evidencia durante el juicio de 1996, argumentan los abogados de Menéndez, el jurado podría haber llegado a una conclusión diferente.

El primer juicio de los hermanos resultó en jurados indecisos, mientras que en el segundo intento el juez no permitió que el abogado de los hermanos, Leslie Abramson, presentara pruebas del presunto abuso sexual.

"Mark y yo ciertamente estamos complacidos de que el fiscal de distrito se esté tomando el tiempo para examinar los méritos de la petición de habeas corpus", dijo el abogado defensor Cliff Gardner a CNN en un comunicado, refiriéndose a Mark Geragos, quien también representa a los hermanos.

"Dada la comprensión muy diferente de hoy del impacto devastador del abuso sexual y físico en los niños pequeños (tanto niños como niñas), el testimonio sobre el abuso sexual de José a Lyle que fue excluido en el segundo juicio y la notable nueva evidencia presentada en la petición de habeas corpus, creemos que la resentencia es en interés de la justicia", dijo Gardner. "Los hermanos han cumplido más de 30 años en prisión. Con eso basta".

Si bien los hermanos Menéndez nunca negaron haber matado a sus padres, también dijeron que temían que sus padres estuvieran a punto de matarlos para evitar que se revelara el abuso sexual a largo plazo de Erik por parte del padre.

Durante el segundo juicio, los fiscales argumentaron que el "abuso no ocurrió" y el juez que supervisaba el caso no permitió que se presentaran muchas de las pruebas de abuso de la defensa, según los abogados de los hermanos.

La oficina de Gascón tiene hasta el 26 de noviembre para dar una respuesta a la petición de los hermanos de impugnar la legalidad de su encarcelamiento.

La familia materna de los hermanos

Los hermanos y sobrinos de los padres de los Menéndez se preparan para ofrecer una conferencia de prensa en el centro de Los Ángeles el miércoles por la tarde para presionar al fiscal de distrito para que recomiende oficialmente una nueva sentencia en el caso de Lyle y Erik por matar a sus padres en Beverly Hills en 1989.

El abogado Mark Geragos y los familiares les dijeron a ABC News que su mayor deseo es que los dos salgan de prisión y estén en casa a tiempo para celebrar el cumpleaños número 93 de su tía Joan VanderMolen este Día de Acción de Gracias.

Los abogados de Lyle y Erik dijeron que la familia creyó desde el principio que los hermanos debieron ser acusados de homicidio involuntario en lugar de asesinato.