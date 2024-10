El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump (2017-2021) visitó la tarde del jueves una barbería en El Bronx antes de su aparición en la cena benéfica de la Arquidiócesis de Nueva York, en la que más tarde criticó a su rival demócrata Kamala Harris por no asistir.

Desde tempranas horas del jueves, se observó una gran presencia de agentes del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD, por sus siglas en inglés) en los alrededores de la barbería King of Knockouts (o Javiels's Barbershop) en Castle Hill, propiedad de un latino identificado por los medios estadounidenses como Javiel Rodríguez.

El lugar a donde asistiría el exmandatario fue protegido con barricadas, detrás de las cuales se amontonaron partidarios de Trump en su mayoría de origen latino, entre ellos había una mujer con un abrigo que llevaba la bandera y las palabras "República Dominicana", según las fotos compartidas por la campaña del candidato.

El candidato republicano que busca regresar a la Casa Blanca habló con algunos clientes mientras se cortaban y se retocaban el cabello, según muestra el video compartido por la campaña del magnate en redes sociales.

El video también lo mostró saludando y conversando con el dueño del negocio y su padre, así como con otros empleados.

El mes pasado, la comunidad dominicana se reunió en Manhattan en apoyo a Donald Trump, el encuentro fue organizado por Samuel -Sammy- Ravelo, un veterano de la guerra del Golfo, socorrista en los atentados del 11 de septiembre y teniente retirado de la Policía de Nueva York, que en septiembre anunció su apoyo al empresario tras intentar ser el representante por el distrito 16 de Nueva York en la boleta demócrata en 2020.

Esta es la tercera vez que Trump acude a un negocio en comunidades latinas de Nueva York, siendo el primero de ellos la bodega donde en 2022 el dominicano José Alba apuñaló mortalmente a un cliente que traspasó el mostrador para agredirlo.

También fue posible ver a tiradores en el techo del edificio, para proteger al exmandatario que en los últimos meses ha sido objetivo de por lo menos dos intentos de asesinato.

Protestas y altercados

Los medios locales reportaron que una persona fue detenida por violar las barricadas antes de que el presidente llegar al lugar en El Bronx.

El manifestante, un hombre de 38 años, intentó prender fuego a una pancarta, según la policía, que señaló que no se violó la zona de seguridad y que Trump no estaba allí en ese momento.

También se registraron algunos intercambios tensos entre los que estaban a favor y en contra de Trump, que ha insistido en su postura a favor de la migración legal y las fronteras fuertes, mientras repite afirmaciones sin fundamentos que vinculan a los migrantes indocumentados con el crimen en Estados Unidos, incluyendo el bulo de los haitianos en Springfield, Ohio, se "comían" las mascotas del resto de residentes.

La cena benéfica

Donald Trump acudió a Nueva York para su aparición programada en la famosa cena de Al Smith en la ciudad, en la que no dejó títere con cabeza pero evitó la autocrítica, lanzando pullas contra los demócratas, en particular contra la vicepresidenta Kamala Harris por no haber asistido en persona.

El candidato republicano a la Casa Blanca en las elecciones del 5 de noviembre acudió acompañado de su esposa Melania Trump, mientras que Harris envió un video pregrabado, rompiendo con una tradición de décadas en las que los candidatos de los dos partidos principales asisten al evento.

La cena de gala Alfred E. Smith sirve para recaudar fondos para organizaciones benéficas católicas, pero se ha convertido en una cita ineludible en la que los candidatos deben reírse de sí mismos.

"Así que se supone que debo contar algunos chistes autocríticos. Aquí va... No, no tengo nada. No hay nada que decir. Supongo que simplemente no veo el sentido de dispararme cuando otras personas me han estado disparando durante mucho tiempo", espetó Trump.

El principal blanco fue la vicepresidenta Harris, primero por declinar asistir al evento, lo que considera "profundamente irrespetuoso" con los católicos.

"No me gustaba mucho (el presidente Joe) Biden y ahora me gusta bastante, ya sabes, y ahora digo que ella es mucho peor que él, él era un candidato mucho mejor que ella, de hecho. Y cuando, con suerte, ganemos y nos deshagamos de ella, me gustará mucho, pero ahora mismo no la soporto", explicó el magnate.

"No nos cansamos de escuchar su hermosa risa, se ríe como una loca. La reconoceríamos en cualquier lugar de esta sala", añadió sobre Harris, que suele reírse a carcajadas.

En vez de estar en la cena, en Nueva York, se encuentra "en Míchigan recibiendo la comunión de Gretchen Whitmer", la gobernadora demócrata de este estado fronterizo con Canadá.

