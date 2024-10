Falla en micrófono interrumpe mitin de Trump por casi 20 minutos

Donald Trump caminó en silencio el viernes en el escenario de su mitin en Detroit durante casi 20 minutos después de que su micrófono falló.

El candidato presidencial republicano y expresidente de Estados Unidos estaba a punto de explayarse en uno de sus temas favoritos —los aranceles—, pero antes de nombrarlos dijo que se trataba "de la palabra más hermosa en el diccionario". Poco después el sonido dejó de escucharse.

La multitud coreaba "USA" (siglas en inglés de Estados Unidos) y "amamos a Trump" para apoyarlo. Pero debido a que su micrófono no servía, Trump simplemente deambuló por el escenario. Se le veía frustrado, y en ocasiones le daba la espalda a la audiencia.

Fue la segunda vez en una semana que uno de sus eventos fue interrumpido. La ocasión anterior, el lunes, Trump suspendió una asamblea abierta y puso música después de que varias personas en el público requirieron atención médica. En esta ocasión, el exmandatario pareció tener poco control sobre el asunto y permaneció de pie en silencio mientras las pantallas de la sala mostraban los mensajes "dificultades técnicas" y "asunto complicado".

Trump es famoso por estar atento a su imagen y a la mecánica de sus mítines, y suele hacer comentarios sobre los micrófonos y los teleprompters. Horas antes el viernes, los conductores de "Fox & Friends" bromearon que al candidato republicano le gusta ajustar la luz cuando concede entrevistas.

Se sabe que sus asesores viajan con varios micrófonos de respaldo —aunque se desconoce por qué el viernes no pudieron localizar uno de inmediato— y preparan cuidadosamente las banderas con las que decoran sus escenarios.

Mientras la demora se alargaba, la multitud seguía vitoreando y cantando. En un momento dado el público hizo la ola.

Finalmente, después de casi 20 minutos, un asesor le trajo a Trump un micrófono de reemplazo que sí funcionaba.

"No pagaré la cuenta de esta estúpida compañía", advirtió. "No pagaré la cuenta, y luego tendremos una historia de que Trump no le pagó la cuenta a un contratista".