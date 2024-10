Un dominicano condenado por matar a un policía en Nueva York en 1987 pide salir de prisión

Un dominicano condenado por la muerte a tiros de un policía de Nueva York, podría salir en libertad más de tres décadas después de haber cometido el delito, mientras la familia de la víctima pide que permanezca en prisión "por el resto de su vida".

Francisco Rodríguez tenía 22 años y había estado fuera de prisión por solo 42 días cuando mató al oficial de tránsito Robert Venable el 22 de septiembre de 1987 y ahora con 58 busca salir nuevamente bajo libertad condicional.

El dominicano fue declarado culpable de asesinato en segundo grado y sentenciado a entre 25 años y cadena perpetua, además recibió 12 años y medio adicionales por posesión de drogas. Es elegible para libertad condicional este año.

Si Rodríguez logra salir del Centro Correccional de Green Haven en el condado de Dutchess, donde cumple su sentencia, se convertirá en el asesino de policías número 43 en ser liberado por el estado de Nueva York desde 2017, cuando se sometió a revisión las reglas que rigen la forma en la que la junta de libertad condicional de 17 miembros sopesa la liberación de un prisionero

"No importa si es un prisionero modelo o si ayudó a otros", dijo la hija de la víctima, Januari Venable, quien tenía 8 años cuando ocurrió el crimen, a la Junta de Libertad Condicional del estado el pasado 11 de octubre, según recoge The New York Post.

Te puede interesar Hace más de 30 años EE.UU. ejecutó al primer dominicano con la inyección letal

"Por su culpa no pude tener un papá. No pude tener a alguien allí para mí que pudiera decirme que todo estaría bien", agregó.

El oficial Venable, un padre soltero, llamó a su hija la noche de su asesinato para avisarle que llegaría tarde a casa.

"Fui la última en hablar con él", dijo. "Dijo que tenía un arresto, por lo que iba a llegar tarde a casa. Me dijo: 'Vete a la cama' porque yo solía esperarlo despierta", recordó la mujer ante la junta.

Esa noche, Venable y otros cinco oficiales respondieron a una llamada de dos hombre armados fuertemente armados en un edificio abandonado en 2569 Pitkin Avenue en Brooklyn.

El oficial Venable y otros dos oficiales estaban transportando a varios prisioneros a la central de registro en Brooklyn cuando fueron alertados de una llamada que involucraba a varios hombres con armas de fuego

Venable estaba registrando el área cuando dos hombres salieron de un edificio y comenzaron a disparar, uno de los disparos alcanzó a Venable, quien estaba vestido de civil, en la cabeza. Entre las armas confiscadas tras el ataque, se encuentra una Uzi, según el informe de la policía en ese momento.

El agente de tránsito fue llevado de urgencia al hospital, pero sucumbió a sus heridas tres horas después.

La revisión de 2017

El dominicano Francisco Rodríguez podría beneficiarse de años de cabildeo por parte de reformistas y grupos legales que modificaron los factores a tomar en cuenta para dejar en libertad a un recluso, según recoge The Post.

Citando fuentes policiales, el diario neoyorquino explica que una puntuación de "evaluación de riesgos y necesidades" que tiene en cuenta factores como la edad y el historial del reo en prisión es lo que ahora "controla el proceso" en lugar de la gravedad del delito.

En ese sentido, la hija de Venable expresó su consternación al asegurar que el asesino "está en una edad en la que podría tener toda una vida". "Parece trágico que pueda ser recompensado por hacer algo tan horrible", agregó.

"Mi abuela siempre decía que la familia del señor Rodríguez todavía podía visitarlo y mirarlo a los ojos y lo único que teníamos que visitar era una lápida", dijo.

"Debería estar en la cárcel por el resto de su vida", insistió la mujer.