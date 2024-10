EEUU dará 325 millones de dólares para nueva fábrica de semiconductores en Michigan

El gobierno estadounidense anunció el lunes que dará hasta 325 millones de dólares a Hemlock Semiconductor para una nueva fábrica, lo que podría beneficiar a los demócratas en Michigan, un estado sumamente reñido de cara a las elecciones de noviembre.

El dinero apoyará 180 empleos de manufactura en el condado Saginaw, donde los demócratas y los republicanos han estado prácticamente igualados en las últimas dos elecciones presidenciales. Habrá también empleos de construcción vinculados a la fábrica, que producirá polisilicona de alta pureza, ingrediente para piezas electrónicas y paneles solares, entre otras tecnologías.

La secretaria de Comercio Gina Raimondo dijo en una llamada con reporteros que los fondos vendrán de la Ley de Ciencias CHIPS, que el presidente Joe Biden firmó en 2022. Es parte de una estrategia industrial más amplia que la campaña de la vicepresidenta y candidata demócrata Kamala Harris apoya, mientras que el expresidente y candidato republicano Donald Trump considera que los aranceles y los recortes de impuestos funcionarán mejor para fomentar la manufactura.

"Lo que hemos podido hacer con la Ley CHIPS no es sólo construir unas cuantas fábricas, sino fundamentalmente revitalizar el ecosistema de los semiconductores en nuestro país, con trabajadores estadounidenses", dijo Raimondo. "Todo esto es gracias a la visión del gobiernoBiden-Harris".

Un funcionario del gobierno dijo que el momento del anuncio responde al proceso de negociaciones para llegar a un acuerdo sobre el monto otorgado, y no a ninguna consideración política. El funcionario pidió no ser identificado al no estar autorizado para hablar del tema en público.

Después de labores preliminares en el lugar, Hemlock Semiconductor planea empezar la construcción en 2026 y empezar la producción en 2028, dijo el funcionario.

En las elecciones de 2016, Trump ganó el condado Saginaw y todo el estado de Michigan. Pero en las de 2020, Biden ganó ambos.