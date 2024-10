Dominicano es ultimado de un tiro frente a una bodega en el Bronx

Un dominicano identificado como Misael García Tatis, de 32 años, fue ultimado de un disparo en el torso la mañana de este lunes, en El Bronx, Nueva York.

Las autoridades informan que se registraron disparos a las 7:30 a.m. en la bodega Gourmet Deli Corp en University Avenue en Morris Heights.

Los agentes declararon que encontraron a García Tatis inconsciente y sin signos vitales frente al negocio, según News 12.

García Tatis fue trasladado al Hospital St. Barnabas, donde fue declarado muerto.

La policía notificó que todavía no se han realizado arrestos y que se mantiene investigando sobre lo sucedido.

Un hombre identificado como Daniel Rodríguez dijo que García Tatis era su amigo de la infancia.

"Me enteré esta mañana, vi muchas llamadas telefónicas, llamaban y llamaban y llamaban y yo no contesto el teléfono cuando estoy durmiendo y entonces vi que eran varias personas llamando así que bajé rápido y me dieron la noticia", dijo Rodríguez.

