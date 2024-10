¿Qué esperar el día de las elecciones en Texas?

Los demócratas de Texas nuevamente esperarán el día de las elecciones para ver si será este el año en que ganan una contienda estatal, tras tres décadas de perder ante los republicanos.

Están depositando sus esperanzas en el Senado federal, donde el senador republicano Ted Cruz se enfrenta al representante Colin Allred, un exlinebacker de la NFL y abogado de derechos civiles que volcó un distrito de republicano a demócrata en 2018.

Con tantos demócratas defendiendo escaños senatoriales a nivel nacional, Texas es uno de los pocos estados donde un senador republicano está en una contienda reñida. El dinero total invertido en esa competencia supera los 100 millones de dólares, según AdImpact, una agencia que monitorea los gastos políticos, mucho más que los fondos invertidos en Texas en la contienda presidencial.

Han pasado 30 años desde que los demócratas ganaron una contienda electoral estatal en Texas, pero no es por falta de esfuerzo. En 2002, los demócratas postularon entusiasmados un "equipo de ensueño" de candidatos para el Senado, gobernador y vicegobernador, con la esperanza de que la plancha racialmente diversa impulse a nueva generación de votantes y cambie la tendencia del estado de republicana a demócrata. No lo lograron.

En 2018, el demócrata Beto O´Rourke batió récords de recaudación de fondos en su competencia contra Cruz. Pero perdió. Dos años después, los demócratas esperaban que M.J. Hegar usaría el impulso de O´Rourke para derrotar al senador John Cornyn. Pero ella también perdió.

Ningún demócrata ha ganado las presidenciales en Texas desde que lo hizo Jimmy Carter en 1976, aunque Bill Clinton llegó cerca en contiendas tripartitas en 1992 y 1996. Una inesperada victoria en Texas para la vicepresidenta demócrata Kamala Harris prácticamente haría imposible que el expresidente y candidato republicano Donald Trump regrese a la Casa Blanca.

Texas tiene 38 escaños en la Cámara de Representantes federal, pero sólo tres distritos —todos en el sur del estado— son considerados competitivos.

En el 28vo Distrito Congresional del estado, el representante demócrata Henry Cuellar busca la reelección tras ser indiciado de sobornos y lavado de dinero este año. En el 34to Distrito, el representante demócrata Vicente Gonzalez compite contra la republicana Mayra Flores en una revancha de las elecciones de 2022 que Gonzalez ganó por 9 puntos porcentuales. En el Rio Grande Valley, la republicana Monica De La Cruz se enfrentará nuevamente a la candidata demócrata de 2022, Michelle Vallejo, en el 15to Distrito.

The Associated Press no hace proyecciones y declarará a un ganador solo cuando no hay ningún escenario en que uno de los candidatos rezagados pueda cerrar la brecha. Si una contienda no ha tenido un ganador evidente, la AP seguirá cubriendo acontecimientos noticiosos, como si algún candidato se declara ganador o admite una derrota. En esos casos, la AP dejará claro que no ha declarado un ganador y explicará el porqué.

El día de las elecciones

El 5 de noviembre.

Hora de cierre de urnas

8 p.m. y 9 p.m., hora del este. Texas abarca dos husos horarios, por lo que la mayoría del estado empezará a reportar resultados mientras que otros en regiones al oeste estarán sufragando hasta las 9 p.m., hora del este.

Votos del Colegio Electoral para la contienda presidencial

40 votos, asignados al ganador del estado.

Las principales contiendas

Presidencial: Harris (D) vs. Trump (R) vs. Chase Oliver (Libertarian) vs. Jill Stein (Green).

Senado federal: Colin Allred (D) vs. Ted Cruz (R) y un otro.

Otras contiendas

Cámara de Representantes federal, Senado estatal, Cámara de Representantes estatal, Corte Suprema estatal, Corte Penal de Apelaciones, comisionado del sistema ferroviario, junta escolar estatal.

Resultados de contiendas presidenciales pasadas

2020: Trump (R) 52 %, Biden (D) 47 %. Anuncio del ganador por parte de la AP: miércoles 4 de noviembre de 2020, 1:06 a.m., hora del este.

Votantes registrados

18,623,931 (hasta noviembre de 2024).

Participación electoral

Fue de 67 % de los votantes registrados en noviembre 2020.

Votos emitidos antes del día de las elecciones de 2020: alrededor de 87 % del total de votos

Votos emitidos antes del día de las elecciones de 2022: alrededor de 68 % del total de votos

¿Cuánto tarda el conteo de votos?

Primeros votos reportados en noviembre de 2020: 8 p.m., hora del este.

Para la medianoche, hora del este: aproximadamente el 91 % del total de los votos emitidos se había reportado.