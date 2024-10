Lobista demócrata prevé caída de los republicanos si no cambian su discurso contra los migrantes

El discurso antiinmigrante de los republicanos que alcanza niveles más extremos de la mano de su candidato presidencial Donald Trump, podría afectar al partido conservador en un futuro en el que se espera que las comunidades de inmigrantes sean cada vez más determinantes en los Estados Unidos, así lo consideró el lobista demócrata Moses Mercado en conversación con Diario Libre.

"Yo pienso que en el futuro si los republicanos no se componen, van a ir bajando más y más", reflexionó Mercado al hablar sobre los siete estados decisivos en las próximas elecciones presidenciales del 5 de noviembre (Pensilvania, Míchigan, Wisconsin, Georgia, Carolina del Norte, Nevada y Arizona) y la importancia que han tomado las minorías en dichos estados, entre ellas los inmigrantes.

"Si hablan mal de mí o de mi comunidad, ¿cómo voy a ser parte de ese partido? Y eso les va a ser muy mal para ellos en el futuro", dijo Mercado, un mexicano de segunda generación nacido en Texas, Estados Unidos.

A pesar de presagiar la caída de los republicanos, Mercado advierte que esto no sería lo mejor para el país, asegurando que no es bueno para los Estados Unidos quedarse más que con un solo partido.

"Necesitamos dos partidos muy fuertes para que el sistema funcione", agregó, pidiéndole a los miembros del Partido Republicano "componer su manera de hablar con la comunidad inmigrante o con los latinos".

"Una gran oportunidad"

Moses Mercado considera que el cada vez mayor peso de los inmigrantes en las elecciones y la realidad de los Estados Unidos significa una gran oportunidad para el Partido Demócrata, asegurando que esa afiliación política está más cerca de esta comunidad y hablan de temas de cómo llevaros al país e integrarlos al sistema estadounidense, en comparación con los republicanos que tachan a los indocumentados de asesinos.

El demócrata reconoció que los inmigrantes podrían sentir "cierta atracción" a las ideas republicanas por su posición conservadora con respecto a algunos temas, sin embargo, insistió en que el "problema que tienen es que hablan muy mal del inmigrante", lo que representa una oportunidad para los demócratas.

"Yo sé por qué tienen esa atracción, pero la retórica, lo que dicen, es muy antiinmigrante. Así que cada vez que me pongo triste que van a hacer algo, digo, ah, pero los republicanos van a hacer lo que hacen ellos siempre, no acercarse al migrante. Por eso siempre yo pienso que vamos a ganar", reflexionó el demócrata.

"Mi esperanza es que pierda Trump y que tengan otro candidato mejor que necesita el país, que necesita el partido. Porque fíjate, Trump no ha ganado no más que una vez", dijo Mercado al asegura que el expresidente Trump (2017-2021) solo "sabe una canción" y que funcionó una vez, pero cree que no lo haga esta vez.

Moses Mercado también criticó la baja representación de afroamericanos en el Partido Republicano, así como la ausencia de mujeres en cargos de poder, lo que consideró es algo que afecta a los conservadores y que deben cambiar para responder a los cambios que sufre el país.

"El país está cambiando y como partido tenemos que cambiar. Y es la realidad, es el mundo que vivimos hoy", expresó.

A pesar de que ambos candidatos a la Presidencia, tanto el republicano Trump como la demócrata Kamala Harris, consideran necesario tomar medidas para fortalecer las leyes migratorias, el exmandatario tiene un tono más agresivo para luchar contra los inmigrantes indocumentados, acusándolos de criminales y prometiendo la mayor deportación en la historia del país norteamericano.

