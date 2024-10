¿Qué esperar el día de las elecciones en Michigan?

Michigan podría desempeñar un papel decisivo en las elecciones presidenciales por tercera vez consecutiva, cuando sus votantes decidan competencias reñidas que podrían inclinar el balance del poder en ambas cámaras del Congreso y en la Cámara de Representantes estatal.

Michigan es uno de tres estados reñidos, junto con Pensilvania y Wisconsin, que por un ínfimo margen se inclinaron por el republicano Donald Trump en 2016 tras casi 30 años de apoyo a demócratas. Cuatro años después, el demócrata Joe Biden se llevó los tres, en Michigan por apenas unos 154,000 votos de más de 5.5 millones depositados.

Trump y la vicepresidenta Kamala Harris han hecho campaña intensamente en Michigan, buscando los 15 votos del Colegio Electoral del estado, y enfocándose particularmente en Detroit y sus suburbios y en el condado Kent, donde está Grand Rapids y un área indecisa importante del estado.

En el Senado federal, la representante demócrata Elissa Slotkin se enfrenta al republicano Mike Rogers para reemplazar a la senadora demócrata Debbie Stabenow, cuya decisión de retirarse tras cinco períodos ha puesto en juego un escaño que hasta ahora estaba firmemente en el bando demócrata. Rogers, antes titular de la comisión de inteligencia de la cámara baja, fue reclutado para salir de su retiro, lo que le da a los republicanos de Michigan una oportunidad para poner fin a 24 años sin ganar una elección para la cámara alta.

Slotkin ha mantenido su distrito Lansing en manos demócratas desde su primera elección en 2018. Para reemplazarla en el 7mo distrito congresional, compiten el demócrata Curtis Hertel y el republicano Tom Barrett, ambos exsenadores estatales. Los votantes en el 7mo distrito se fueron por Trump por escaso margen en 2016 y por Biden en 2020. En el 8vo distrito, que incluye Flint y Saginaw, la demócrata Kristen McDonald Rivet y el republicano Paul Junge compiten para reemplazar al representante demócrata Dan Kildee, quien no se postuló a un séptimo período. McDonald Rivet es una senadora estatal mientras que Junge es un exfiscal y expresentador de noticias que fue derrotado por Kildee en 2022.

En la legislatura estatal, los demócratas están defendiendo la estrecha mayoría que ganaron en la cámara baja en 2022 y que retuvieron en abril tras unas elecciones especiales para llenar un par de vacantes. Todos los 110 escaños en la cámara baja estatal están en juego este año. Las campañas legislativas de ambos partidos han declarado el control de la cámara baja de Michigan como una de sus máximas prioridades para este noviembre. Los demócratas poseen también una estrecha mayoría en el Senado estatal, pero esos escaños no estarán en juego hasta 2026.

Aquí un vistazo a qué esperar en las elecciones en Michigan:

El día de las elecciones

El 5 de noviembre.

Hora de cierre de urnas

8 p.m. y 9 p.m. ET. Michigan abarca dos husos horarios, por lo que la mayoría del estado empezará a reportar resultados mientras que otros en la Upper Peninsula estarán sufragando hasta las 9 p.m. ET.

Votos del Colegio Electoral para la contienda presidencial

15 votos, asignados al ganador del estado.

Las principales contiendas

Presidencial: Harris (D) vs. Trump (R) vs. Chase Oliver (Libertarian) vs. Jill Stein (Green) vs. Randall Terry (U.S. Taxpayers Party) vs. Robert F. Kennedy Jr. (Natural Law Party) vs. Joseph Kishore vs. Cornel West.

Senado federal: Elissa Slotkin (D) vs. Mike Rogers (R) y otros cuatro.

7mo Distrito Congresional: Curtis Hertel (D) vs. Tom Barrett (R) y un otro.

8vo Distrito Congressional: Kristen McDonald Rivet (D) vs. Paul Junge (R) y otros cuatro.

Otras contiendas

Para la Cámara de Representantes federal, la Corte Suprema estatal, la Cámara de Representantes estatal.

Notas adicionales

Una nueva ley da a los funcionarios electorales locales más tiempo para procesar y tabular las papeletas enviadas por correo, lo que debería reducir el atasco que atrasó el conteo de votos en las elecciones presidenciales de 2020.

Ciudades y pueblos de por lo menos 5,000 habitantes pueden empezar a procesar y tabular boletas hasta ocho días antes del día de las elecciones, mientras que jurisdicciones menores pueden empezar la mañana antes de la jornada electoral.

En 2020, más de 3.1 millones de votantes emitieron su voto por correo, alrededor del 56 % de todos los votos emitidos. La ley estatal vigente en ese entonces le impedía a los trabajadores electorales abrir los sobres y preparar boletas para su conteo hasta la noche antes de las elecciones. Trump iba ganando al principio el día de las elecciones, pero la brecha se fue reduciendo durante la noche y la mañana siguiente, y Biden tomó ventaja en la tarde.

El cambio de la ley podría dar lugar a una publicación más rápida de los resultados de los votos por correo y mitigar el llamado "espejismo republicano" que Trump falsamente culpó como evidencia de fraude electoral en Michigan y en otros estados clave.

Algunos condados clave en las elecciones de Michigan son Wayne (donde está Detroit), Oakland, Macomb, Kent (donde está Grand Rapids), Genesee (donde está Flint) y Washtenaw (donde está Ann Arbor).

The Associated Press no hace proyecciones y declarará a un ganador solo cuando no hay ningún escenario en que uno de los candidatos rezagados pueda cerrar la brecha. Si una contienda no ha tenido un ganador evidente, la AP seguirá cubriendo acontecimientos noticiosos, como si algún candidato se declara ganador o admite una derrota. En esos casos, la AP dejará claro que no ha declarado un ganador y explicará el porqué.

Los recuentos son automáticos en las contiendas estatales en Michigan si el margen entre los dos candidatos punteros es de 2,000 votos o menos. Un candidato puede solicitar y pagar por un recuento independiente del margen que tenga, y el estado cubre el costo si el recuento cambia el resultado. Los jefes de los partidos a nivel estatal pueden solicitar recuentos en contiendas para la legislatura estatal si el margen es menos de 500 votos en el Senado estatal y menos de 200 en la cámara baja estatal. La AP puede declarar un ganador en una contienda que es elegible para un recuento si determina que el margen es demasiado grande como para que un recuento o demanda judicial cambie el resultado. Una nueva ley sobre recuentos firmada en julio por la gobernadora demócrata Gretchen Whitmer no entrará en vigencia hasta después de las elecciones presidenciales de 2024.

Aunque los centros electorales en la mayor parte del estado cierran a las 8 p.m. ET, la AP no declarará un ganador hasta que cierren todos los centros a las 9 p.m. ET. En las elecciones para gobernador en 2022, la AP había tabulado aproximadamente 8% de los votos para cuando cerraron los últimos centros electorales en el estado.

Resultados de contiendas presidenciales pasadas

2020: Biden (D) 51 %, Trump (R) 48 %, AP declaró el ganador el miércoles, 4 de noviembre de 2020, a las 5:58 p.m. ET.

Votantes registrados

8,437,177 (hasta el 17 de octubre de 2024).

Participación electoral

Fue de 68 % de los votantes registrados en 2020.

Votos depositados antes del día de las elecciones en 2020: aproximadamente 59 % de todos los votos.

Votos depositados antes del día de las elecciones en 2022: aproximadamente 42 % de todos los votos.

¿Cuánto tarda el conteo de votos?

Los primeros votos reportados en noviembre de 2020: 8:08 p.m. ET.

Para la medianoche ET: un 45 % de todos los votos depositados habían sido reportados.