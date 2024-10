El presidente Biden pedirá perdón por 150 años de política de internados indios

Se espera que el presidente Joe Biden se disculpe formalmente el viernes por el papel del país en el sistema de internados indios, que devastó las vidas de generaciones de niños indígenas y sus antepasados.

"Nunca hubiera imaginado en un millón de años que algo así sucedería", dijo la secretaria del Interior, Deb Haaland, miembro del Pueblo de Laguna. "Es algo muy importante para mí. Estoy seguro de que será un gran problema para todo el país indio".

Poco después de convertirse en el primer nativo americano en dirigir el Interior, Haaland inició una investigación sobre el sistema de internados, que descubrió que al menos 18.000 niños, algunos de tan solo 4 años, fueron separados de sus padres y obligados a asistir a escuelas que buscaban asimilarlos, en un esfuerzo por despojar a sus naciones tribales de tierras. También documentó casi 1.000 muertes y 74 tumbas asociadas con las más de 500 escuelas.

Ningún presidente se ha disculpado formalmente por la expulsión forzada de niños nativos americanos, nativos de Alaska y nativos de Hawái, un elemento de genocidio según la definición de las Naciones Unidas, o cualquier otro aspecto de la aniquilación de los pueblos indígenas por parte del gobierno de Estados Unidos.

Durante la segunda fase de su investigación, el Ministerio del Interior llevó a cabo sesiones de escucha y recabó el testimonio de los supervivientes. Una de las recomendaciones del informe final fue un reconocimiento y una disculpa por la era de los internados. Haaland dijo que se lo llevó a Biden, quien estuvo de acuerdo en que era necesario.

Haaland, cuyos abuelos fueron obligados a asistir a un internado, dijo que se sentía honrada de desempeñar un papel, junto con su personal, para ayudar a hacer realidad la disculpa. Haaland se unirá a Biden durante su primera visita diplomática a una nación tribal como presidente el viernes cuando pronuncie su discurso. "Será uno de los puntos culminantes de toda mi vida", dijo.

No está claro qué acción, si es que hay alguna, seguirá a la disculpa. El Departamento del Interior todavía está trabajando con las naciones tribales para repatriar los restos de los niños en tierras federales, y muchas tribus todavía están en desacuerdo con el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de EE.UU., que se ha negado a seguir la ley federal que regula la devolución de los restos de nativos americanos cuando se trata de los que aún están enterrados en la Escuela Indígena Carlisle en Pensilvania.

"La disculpa del presidente Biden es un momento profundo para los pueblos indígenas de todo el país", dijo el jefe principal de la Nación Cherokee, Chuck Hoskin Jr., en un comunicado a The Associated Press.

"Nuestros hijos fueron hechos para vivir en un mundo que borró sus identidades, su cultura y trastocó su lenguaje hablado", dijo Hoskin en su declaración. "Oklahoma era el hogar de 87 internados a los que asistían miles de nuestros niños cherokee. Todavía hoy, casi todos los ciudadanos de la Nación Cherokee de alguna manera sienten el impacto".

La disculpa del viernes podría conducir a un mayor progreso para las naciones tribales que aún presionan para que el gobierno federal tome medidas continuas, porque es un reconocimiento de los errores del pasado que no se rectificaron, algo "conocido y enterrado", dijo Melissa Nobles, canciller del MIT y autora de "The Politics of Official Apologies".

"Estas cosas tienen valor porque validan las experiencias de los sobrevivientes y reconocen que han sido vistos y los hemos escuchado, y también hay mucha evidencia histórica que sugiere que esto sucedió", dijo Nobles.

En Canadá, un país con una historia similar de subyugar a los pueblos indígenas y obligar a sus hijos a ingresar en internados para su asimilación, una disculpa del primer ministro Justin Trudeau en 2017 fue seguida por el establecimiento de un proceso de verdad y reconciliación y la inyección de miles de millones de dólares en las Primeras Naciones para hacer frente a la devastación dejada por las políticas del gobierno.

No existe una comisión de este tipo en los Estados Unidos. Un proyecto de ley para establecer un proceso de verdad y reconciliación fue presentado el año pasado por la senadora Elizabeth Warren, pero sigue en el Senado.

El papa Francisco emitió una disculpa histórica en 2022 por la cooperación de la Iglesia Católica con la política "catastrófica" de las escuelas residenciales indígenas de Canadá, diciendo que la asimilación forzada de los pueblos nativos a la sociedad cristiana destruyó sus culturas, separó familias y marginó a generaciones.

"Lo siento profundamente", dijo Francisco a los sobrevivientes de la escuela y a los miembros de la comunidad indígena reunidos en Alberta. Calificó la política escolar como un "error desastroso" que era incompatible con el Evangelio. "Pido humildemente perdón por el mal cometido por tantos cristianos contra los pueblos indígenas", dijo Francisco.

En 1993, el presidente Bill Clinton firmó una ley que se disculpaba con los nativos hawaianos por el derrocamiento de la monarquía hawaiana un siglo antes. En 2008, el primer ministro australiano, Kevin Rudd, se disculpó formalmente con los pueblos aborígenes e isleños del Estrecho de Torres por las políticas de asimilación de su gobierno en el pasado, incluida la expulsión forzada de niños. La primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern, hizo una concesión similar en 2022.

Hoskin dijo que está agradecido tanto a Biden como a Haaland por liderar el esfuerzo para reconocer el papel del país en un capítulo oscuro para los pueblos indígenas, pero enfatizó que la disculpa es solo "un paso importante, que debe ser seguido por una acción continua".