¿Qué esperar el día de las elecciones en Alabama?

Los votantes de Alabama acudirán a las urnas el 5 de noviembre con un nuevo distrito legislativo y una larga historia de dominio republicano en el estado en juego.

El candidato demócrata a la presidencia no ha ganado Alabama desde Jimmy Carter en 1976. Desde entonces, el estado se ha vuelto confiablemente rojo. Ambos senadores, seis de los siete miembros de la Cámara de Representantes del estado y el gobernador son republicanos. El expresidente Donald Trump ganó el estado por 28 puntos porcentuales en 2016 y 26 puntos cuatro años después.

La vicepresidenta demócrata Kamala Harris y tres candidatos independientes completan el campo en la boleta presidencial. Alabama tiene nueve votos del Colegio Electoral.

El 2do distrito legislativo de Alabama fue rediseñado este año después de que la Corte Suprema dictaminó que el estado había diluido ilegalmente la influencia de los votantes negros. El distrito se extiende por el tercio inferior del estado e incluye las ciudades de Mobile y Montgomery. La demócrata Shomari Figures y la republicana Caroleene Dobson buscan el escaño vacante. El 49% de la población en edad de votar es negra, frente al 30% que cuando el distrito era republicano.

El actual representante, Barry Moore, optó por postularse en el vecino primer distrito, donde venció al titular Jerry Carl en las primarias. Los otros cinco representantes en ejercicio se postulan para la reelección en sus escaños actuales.

Ni el senador ni el gobernador están en la boleta electoral este año, y la única medida electoral del estado afectaría solo al condado Franklin.

Alabama no ofrece votación anticipada en persona. También es uno de los pocos estados que todavía requiere una justificación para votar por correo postal. Como resultado, casi todos los votantes de Alabama emitieron su voto en persona el día de las elecciones. En comicios recientes, el estado ha reportado más del 80 % de sus votos entre el cierre de las urnas y la medianoche del día de las elecciones.

He aquí un vistazo a lo que se puede esperar en las elecciones de 2024 en Alabama:

Día de las elecciones

5 de noviembre.

Hora de cierre de urnas

8 p.m., hora de la costa este de Estados Unidos (partes de algunos condados que operan en la hora del este tienen la opción de cerrar a las 7 p.m. hora del este).

Votos del Colegio Electoral para la contienda presidencial

9, otorgados al ganador estatal.

Las principales contiendas clave

Presidente: Harris (D) vs. Trump (R) vs. Robert F. Kennedy Jr. (independiente) vs. Jill Stein (independiente) vs. Chase Oliver (independiente).

Otras contiendas

La Cámara de Representantes federal, la Corte Suprema estatal, Apelaciones Civiles, Apelaciones Penales, Comisión de Servicios Públicos, Junta de Educación estatal y una medida electoral.

Resultados de contiendas presidenciales pasadas

2020: Trump (R) 62 %, Biden (D) 37 %, AP anunció el resultado el martes 3 de noviembre de 2020, a las 8 p.m. hora del este.

Votantes registrados

3,776,498 (hasta septiembre de 2024).

Participación electoral

En las elecciones presidenciales de 2020: 62 % de los votantes registrados.

Votos emitidos antes del día de las elecciones de 2020: alrededor del 13 % del total de los votos.

Votos emitidos antes del día de las elecciones de 2022: alrededor del 3 % del total de los votos.

¿Cuánto tarda el conteo de votos?

En 2020, los primeros votos se reportaron el 3 de noviembre a las 8:11 p.m. hora del este.

Para la medianoche hora del este: alrededor de 84 % del total de los votos emitidos habían sido reportados.