Qué esperar en las elecciones de 2024 en Rhode Island

La vicepresidenta demócrata Kamala Harris y el expresidente republicano Donald Trump competirán por los cuatro votos del Colegio Electoral de Rhode Island en las elecciones generales del 5 de noviembre. Los votantes del estado también se pronunciarán para el Congreso, la Legislatura estatal, varias medidas planteadas en la boleta y contiendas por alcaldías.

El presidente demócrata Joe Biden ganó el estado en 2020 con el 59 % de los votos.

También están en la papeleta varios candidatos independientes y de terceros partidos, incluida Jill Stein, candidata del Partido Verde, y Robert F. Kennedy, quien abandonó la contienda en agosto y dio su respaldo a Trump. Rhode Island ha sido confiablemente demócrata en las contiendas presidenciales durante la mayor parte de los últimos 64 años. Richard Nixon, en 1972, y Ronald Reagan, en 1984, fueron los únicos candidatos presidenciales republicanos que han ganado allí desde 1960.

El senador demócrata Sheldon Whitehouse enfrenta un desafío de la republicana Patricia Morgan en su intento por un cuarto mandato. Whitehouse fue reelegido en 2018 con el 61% de los votos. Los republicanos también intentan desbancar a los demócratas que ocupan los dos escaños de Rhode Island en la Cámara de Representantes de Estados Unidos. El último republicano que ocupó un escaño de Rhode Island en el Senado o en el cuerpo legislativo de Estados Unidos fue Lincoln Chaffee, quien perdió ante Whitehouse en 2006, pero ganó la gobernación cuatro años después como independiente.

Más abajo en la boleta, los votantes decidirán si Rhode Island debe celebrar una convención constitucional para considerar enmiendas y revisiones al documento de gobierno del estado.

Las urnas cierran en Rhode Island a las 8 p.m. Las papeletas de voto en ausencia pueden comenzar a procesarse 20 días antes de las elecciones generales. En 2022, cerca del 30 % de los votos de Rhode Island fueron boletas anticipadas. Los votos emitidos el día de las elecciones se informan primero, y los votos por correo y los votos anticipados en persona se reportan más tarde en la noche. Más del 98 % de los votos se contaron la noche de las elecciones hace dos años.

En las contiendas en las que se emitan 100,000 votos o más en Rhode Island, un candidato que vaya detrás en la contienda puede solicitar un recuento si el margen es de medio punto porcentual o 1,500 votos, lo que sea menor.

The Associated Press no hace predicciones y declara un ganador únicamente cuando ha determinado que no existe ningún escenario que permita a los candidatos que van detrás del líder cerrar la brecha. Si no se ha declarado un ganador en una contienda, la AP continúa con su cobertura de cualquier acontecimiento de interés periodístico, como concesiones de candidatos o declaraciones de victoria. Al hacerlo, dejará en claro que la AP aún no declara un ganador y explicará la razón.

A continuación, un vistazo sobre lo que se puede esperar de las elecciones en Rhode Island:

Día de las elecciones

5 de noviembre.

Hora de cierre de las urnas

8 p.m., hora del Este.

Votos del Colegio Electoral para la contienda presidencial

4, otorgados al ganador estatal.

Las principales contiendas

Presidencial: Harris (D) vs. Trump (R) vs. Robert F. Kennedy Jr. (independiente) vs. Chase Oliver (Libertarian) vs. Jill Stein (Green) y otros dos.

Senado federal: Whitehouse (D) vs. Morgan (R).

Otras contiendas

Cámara de Representantes de Estados Unidos, Senado estatal, cámara baja estatal, alcaldes y medidas en la papeleta.

Resultados de contiendas presidenciales pasadas

2020: Biden (D) 59 %, Trump (R) 39 %. Anuncio del ganador por parte de la AP: martes 3 de noviembre de 2020, 8 p.m., hora del Este.

Votantes registrados

789.035 (a octubre de 2024). Aproximadamente 38 % demócratas, 14 % republicanos y 48 % independientes.

Participación electoral

En las elecciones presidenciales de 2020: 66 % de los votantes registrados.

Votos emitidos antes del día de las elecciones de 2020: alrededor del 61 % del total de los votos.

Votos emitidos antes del día de las elecciones de 2022: alrededor del 29 % del total de los votos.

¿Cuánto tarda el conteo de votos?

Primeros votos informados, 3 de noviembre de 2020: 8:11 p.m., hora del este.

Para la medianoche, hora del este: aproximadamente el 52 % del total de los votos emitidos se había informado.