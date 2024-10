Qué esperar el día de las elecciones en Washington

Los votantes de Washington elegirán presidente, gobernador, Senado federal y Cámara de Representantes, así como varios cargos estatales y locales y medidas electorales. La mayoría de esos votos se emitirán antes del día de las elecciones porque el estado vota casi en su totalidad por correo.

Washington es un estado mayoritariamente demócrata. El último republicano que ganó las elecciones presidenciales fue Ronald Reagan en 1984. Aquellas elecciones también supusieron el fin del mandato del gobernador John Spellman. Fue el último republicano que ocupó ese cargo en Washington.

La vicepresidenta demócrata Kamala Harris y el expresidente republicano Donald Trump compiten por los 12 votos del Colegio Electoral de Washington.

La senadora demócrata Maria Cantwell aspira a un quinto mandato frente al republicano Raúl García. Cantwell aventajó a García y al resto de los candidatos por un amplio margen en las primarias no partidistas de agosto, en las que todos los candidatos se presentan en la misma papeleta, independientemente del partido, y los dos primeros pasan a las elecciones de noviembre.

Cantwell fue elegida por primera vez en 2000, cuando derrotó a Slade Gorton, el último republicano que representó al estado en el Senado.

En las elecciones a gobernador, el demócrata Bob Ferguson y el republicano Dave Reichert aspiran a sustituir al gobernador demócrata saliente Jay Inslee.

Washington vota predominantemente por correo, con opciones limitadas en persona para los votantes que necesitan asistencia. Las papeletas se envían por correo a los votantes al menos 45 días antes de la jornada electoral. Los votos por correo no se contabilizan hasta el cierre de las urnas la noche de las elecciones.

La AP no hace proyecciones y declarará un ganador sólo cuando haya determinado que no hay ningún escenario que permita a los candidatos rezagados acortar distancias. Si no se ha declarado un ganador en una contienda, AP seguirá cubriendo cualquier acontecimiento de interés periodístico, como las concesiones de los candidatos o las declaraciones de victoria. Al hacerlo, AP dejará claro que aún no ha declarado un ganador y explicará por qué.

A continuación, un vistazo sobre lo que se puede esperar de las elecciones en Washington:

El día de las elecciones

5 de noviembre.

Cierre de urnas

11 de la noche, hora del este.

Votos del Colegio Electoral para la contienda presidencial

12, asignados al ganador del estado.

Las principales contiendas

Presidencial: Harris (D) vs. Trump (R) vs. Chase Oliver (Libertarian) vs. Claudia De la Cruz (Party for Socialism and Liberation) vs. Robert F. Kennedy Jr. (We The Peoplevs. Robert F. Kennedy Jr. (We the People) vs. Jill Stein (Green) vs. Chase Oliver (Libertarian) vs. Cornel West (Justice for All) ) y otros cuatro.

Senado federal: Cantwell (D) vs. Garcia (R).

Gobernador: Ferguson (D) vs. Reichert (R).

3er Distrito Congresional: Marie Gluesenkamp Perez (D) vs. Joe Kent (R).

Otras contiendas

Cámara de Representantes de Estados Unidos, Senado estatal, cámara baja estatal, vicegobernador, fiscal general, auditor, comisionado de seguros, comisionado de tierras, secretario de gobierno, tesorero, Tribunal de Apelaciones, superintendente de educación.

Resultados de contiendas presidenciales pasadas

2020: Biden (D) 58 %, Trump (R) 39 %. La AP anunció ganador el martes 3 de noviembre de 2020, a las 11 de la noche, hora del este.

Votantes registrados

5,478,504 (hasta el 1ro de octubre de 2024).

Participación electoral

En las elecciones presidenciales de 2020: 77 % de los votantes registrados.

Votos emitidos antes de las jornadas electorales de 2020 y 2022: casi todos los votos emitidos por correo.

¿Cuánto tarda el conteo de votos?

Los primeros resultados se dieron a conocer el 3 de noviembre de 2020 a las 11:13 de la noche, hora del este.

Para la medianoche, hora del este, se había dado a conocer el 81 % del total de la votación.