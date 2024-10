Qué esperar el día de las elecciones en Massachusetts; cuarto estado con más dominicanos

Los votantes de Massachusetts votarán para la presidencia, el Congreso y la Legislatura estatal en las elecciones generales del 5 de noviembre, y los demócratas del estado buscan continuar su dominio en elecciones federales y estatales.

Los demócratas de Massachusetts tienen una denominada "trifecta" en el gobierno estatal: un gobernador demócrata y mayorías sólidas en el Senado y la cámara baja estatales. Los republicanos controlan solo alrededor del 12 % de los escaños en la Legislatura. Los republicanos han tenido éxito en contiendas por la oficina del gobernador, pero eso no está en la boleta este año.

Según el informe sociodemográfico del Instituto de los Dominicanos y Dominicanas en el Exterior, en Massachusetts vivían de manera oficial 187,649 ciudadanos de la República Dominicana a diciembre de 2023, lo que lo hace el cuarto estado con más dominicanos en los Estados Unidos.

En la parte superior de la papeleta de 2024 se encuentra la contienda por la presidencia, donde la vicepresidenta demócrata Kamala Harris y el expresidente republicano Donald Trump competirán por los 11 votos del Colegio Electoral. Massachusetts ha votado por los demócratas todos los años desde 1960, con excepción de Ronald Reagan, en 1980 y 1984. El estado fue el único que votó por el senador George McGovern contra Richard Nixon, en 1972.

Este año, la senadora demócrata Elizabeth Warren busca su reelección, al igual que los nueve miembros demócratas en funciones de la Cámara de Representantes de Estados Unidos. Todos ganaron sus últimas elecciones por márgenes sustanciales. En estas elecciones, cinco no tienen rivales.

Las iniciativas presentadas en la boleta podrían generar buena parte del suspenso en Massachusetts este año, con una propuesta para aumentar el salario mínimo estatal para empleados de restaurantes que reciben propinas (Pregunta 5), una para permitir que los conductores "digitales" de aplicaciones de transporte se sindicalicen (Pregunta 3) y otra para eliminar el requisito de una prueba estandarizada para graduarse de la escuela secundaria (Pregunta 2). Hay partidarios importantes en ambos bandos en todos estos temas, y las medidas no necesariamente se dividen de manera clara a lo largo de líneas partidistas. La demócrata Hillary Clinton ha respaldado un voto por el sí sobre la pregunta sobre los salarios de los empleados de restaurantes, según el Boston Globe.

Además, hay una propuesta para permitir que las personas cultiven sus propios hongos psicodélicos en condiciones controladas (Pregunta 4), y otra que permitiría que el auditor estatal audite a la Legislatura estatal (Pregunta 1). Esta última se incluyó en la papeleta después de que los tribunales de Massachusetts dictaminaron que el auditor carecía de jurisdicción para revisar el gasto de la Legislatura.

Las urnas de Massachusetts cierran a las 8 p.m., hora del este, y los primeros votos llegan rápidamente, pero a menudo toma hasta después de las 11 p.m., hora del Este, alcanzar el 50%. Una pequeña parte de los votos quedan por contar el día después de las elecciones. Las papeletas de voto por correo con matasellos del 5 de noviembre deben recibirse antes del 8 de noviembre. Eso podría ser más relevante si las medidas en la boleta se encuentran reñidas al final de la noche de las elecciones.

The Associated Press no hace predicciones y declara un ganador únicamente cuando ha determinado que no existe ningún escenario que permita a los candidatos que van detrás del líder cerrar la brecha. Si no se ha declarado un ganador en una contienda, la AP continúa con su cobertura de cualquier acontecimiento de interés periodístico, como concesiones de candidatos o declaraciones de victoria. Al hacerlo, dejará en claro que la AP aún no declara un ganador y explicará la razón.

A continuación, un vistazo sobre lo que se puede esperar en las elecciones en Massachusetts:

Día de las elecciones

5 de noviembre.

Hora de cierre de las urnas

8 p.m., hora del Este.

Votos del Colegio Electoral para la contienda presidencial

11, otorgados al ganador estatal.

Las principales contiendas

Presidente: Harris (D) vs. Trump (R) vs. Chase Oliver (Libertarian) vs. Jill Stein (Green) y otros dos.

Senado de Estados Unidos: Warren (D) vs. John Deaton (R).

Medidas electorales: Pregunta 4 (legalizar las sustancias psicodélicas).

Otras contiendas

Cámara de Representantes de Estados Unidos, Senado estatal, cámara baja estatal, comisionado del condado, consejo del gobernador, Pregunta 1 (autorizar al auditor estatal que audite a la Legislatura), Pregunta 2 (eliminar las pruebas del Sistema de Evaluación Integral de Massachusetts, o MCAS, como requisito de graduación de la escuela secundaria), Pregunta 3 (permitir que los conductores de apps en la red de transporte se sindicalicen) y Pregunta 5 (aumentar el salario mínimo de los empleados que reciben propinas).

Resultados de contiendas presidenciales pasadas

2020: Biden (D) 66 %, Trump (R) 32 %. Anuncio del ganador por parte de la AP: martes 3 de noviembre de 2020, 8 p.m., hora del Este.

Votantes registrados

5.054.539 (al 24 de agosto de 2024). Aproximadamente 26 % demócratas, 8 % republicanos y 64 % no están inscritos en ningún partido.

Participación electoral

En las elecciones presidenciales de 2020: 75 % de los votantes registrados.

Votos emitidos antes del día de las elecciones de 2020: alrededor del 65 % del total de los votos.

Votos emitidos antes del día de las elecciones de 2022: alrededor del 45 % del total de los votos.

¿Cuánto tarda el conteo de votos?

Primeros votos informados, 3 de noviembre de 2020: 8:09 p.m., hora del este.

Para la medianoche, hora del este: aproximadamente el 72 % del total de los votos emitidos se había informado.