¿Qué esperar el día de las elecciones en Nueva Jersey?, el segundo estado con más dominicanos

Después de unas agitadas primarias, los votantes de Nueva Jersey resolverán en las elecciones generales del 5 de noviembre varias contiendas para cargos federales a lo largo y ancho del estado.

La vicepresidenta Kamala Harris, el expresidente Donald Trump y otros siete candidatos competirán por los 14 votos del Colegio Electoral que otorga el estado en la contienda para sustituir al presidente saliente, el demócrata Joe Biden.

De acuerdo con el registro sociodemográfico del Instituto de los Dominicanos y Dominicanas en el Exterior, en Nueva Jersey vivían de manera oficial 368,760 ciudadanos de la República Dominicana a diciembre de 2023, lo que lo hace el segundo estado con más dominicanos en los Estados Unidos, solo superado por Nueva York.

Nueva Jersey ha favorecido a los demócratas en las elecciones presidenciales desde 1992. En 2020, Biden ganó en el estado con el 57 % de los votos; en 2016, Hillary Clinton lo hizo con el 55 %. No obstante, este año el Estado Jardín albergó una mayor actividad de campañas presidenciales tras las primarias, gracias a Trump. El republicano celebró en mayo un acto de campaña en Wildwood, en la costa de Jersey, entre comparecencias judiciales en Nueva York. En agosto dio una conferencia de prensa en su club de golf de Bedminster, poco antes del inicio de la Convención Nacional Demócrata.

En la contienda por el Senado federal, el representante federal demócrata Andy Kim y el republicano Curtis Bashaw compiten por el escaño que dejó vacante el exsenador demócrata Bob Menéndez luego de que fue declarado culpable en un caso de soborno. Kim ha sido legislador por el tercer distrito durante tres periodos, mientras que Bashaw es un hotelero del sur de Nueva Jersey y candidato por primera vez. También hay cuatro aspirantes independientes.

Desde 2000, los demócratas han tenido un margen medio de victoria de unos 12 puntos en las elecciones al Senado federal por Nueva Jersey. Los dos últimos republicanos del estado que ocuparon una banca en el Senado federal fueron designados para el cargo y sólo se desempeñaron durante pocos meses cada uno. El último senador republicano por Nueva Jersey en ser elegido al cargo dejó su puesto en 1979.

Entre las contiendas a seguir por la Cámara de Representantes de Estados Unidos destaca la del séptimo Distrito, que incluye al club de golf de Trump en Bedminster. El republicano Tom Kean Jr. busca un segundo periodo mientras se enfrenta a la demócrata Sue Altman, exdirigente de la progresista Alianza de Familias Trabajadoras del estado. Kean es hijo, nieto y bisnieto de funcionarios estatales. Por el octavo Distrito, el demócrata Rob Menéndez, hijo del senador que dimitió recientemente, aspira a un segundo periodo mientras se mide al republicano Anthony Valdes.

El voto anticipado en persona se instauró recientemente en Nueva Jersey. El voto anticipado en persona y por correo representó el 30 % de los votos en 2022. Se anticipa que los primeros recuentos que se den a conocer durante la jornada electoral sean una combinación de esos votos anticipados. Los votos no contabilizados la noche de las elecciones pueden suponer una media del 5 % o 6 %, y un porcentaje mayor para los condados de Cumberland y Bergen.

El norte urbano es, por mucho, la región más demócrata del estado, mientras que el noroeste es la más republicana.

A continuación, un vistazo sobre lo que se puede esperar de las elecciones en Nueva Jersey:

El día de las elecciones

5 de noviembre.

Cierre de urnas

8 de la noche, hora del este

Votos del Colegio Electoral para la contienda presidencial

14, asignados al ganador del estado.

Las principales contiendas

Presidencial: Harris (D) vs. Trump (R) vs. Robert F. Kennedy Jr. (independiente) vs. Jill Stein (Verde) vs. Chase Oliver (Libertario) y otros cuatro.

Senado federal: Kim (D) vs. Bashaw (R) y otros cuatro.

Otras contiendas

Cámara de Representantes de Estados Unidos.

Resultados de contiendas presidenciales pasadas

2020: Biden (D) 57 %, Trump (R) 41 %. La AP anunció ganador el martes 4 de noviembre de 2020, a las 8 de la noche, hora del este.

Votantes registrados

6,659,963 (hasta el 1 de octubre de 2024). Aproximadamente 38 % demócratas, 24 % republicanos y 37 % sin afiliación.

Participación electoral

En las elecciones presidenciales de 2020: 70 % de los votantes registrados.

Votos emitidos antes del día de las elecciones en 2020: alrededor de 93 % del total.

Votos emitidos antes de día de las elecciones en 2022: alrededor de 30 % del total.

¿Cuánto tarda el conteo de votos?

Los primeros resultados se dieron a conocer el 3 de noviembre de 2020 a las 8:18 de la noche, hora del este.

Para la medianoche, hora del este, se había dado a conocer el 32 % del total de la votación.