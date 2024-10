Mariah Carey se olvida de la Navidad por una razón de peso: "Es temporada de votación"

Cada año, Mariah Carey se convierte en el centro de atención al dar la bienvenida a la Navidad con su icónico tema "All I Want For Christmas Is You".

Sin embargo, este año, la diva del pop se encontró con una divertida interrupción de la actriz Kerry Washington, quien le recordó que, antes de la temporada navideña, es momento de votar.

En un video compartido en redes sociales, Washington, conocida por su papel en "Scandal", le dice a Carey: "No, no, no, no, no, no. Todavía no es tu temporada, Mariah. Es temporada de votación", en referencia a las elecciones generales de Estados Unidos programadas para el 5 de noviembre.

La actriz pregunta a Carey si está registrada para votar y si tiene un plan de votación. Con una respuesta afirmativa, Carey confirma que ya ha votado. Washington, emocionada, expresa su apoyo con un abanico que dice "Voter" (votante) y aclara que es su temporada antes de que llegue la de Carey.

El video culmina con Washington reinterpretando el famoso villancico de Carey, destacando el mensaje: "Todo lo que necesitamos es a ti", un llamado a la acción para que todos participen en las elecciones.

Cabe recordar que Kerry Washington ha mostrado su apoyo a la vicepresidenta Kamala Harris, mientras que Mariah Carey ha mantenido una posición más neutral.

Tradicionalmente, Carey lanza su video navideño justo después de Halloween, marcando su reinado como la "Reina de la Navidad ".

". Con este divertido intercambio, ambas celebridades han resaltado la importancia de la participación cívica en un momento crucial del año.