¿Qué sucede si una papeleta en Pensilvania está dañada?

Los funcionarios electorales locales en Pensilvania dicen que las papeletas no siempre llegan en las mejores condiciones. Pueden estar rasgadas, manchadas por café o comida, o incluso quemadas en los bordes. En estas situaciones, los funcionarios pueden reconstruir la papeleta en un duplicado para asegurar que sean contadas correctamente por el equipo electoral.

El proceso, comúnmente referido como "duplicación de papeletas", implica tomar una papeleta dañada que no puede ser escaneada por las máquinas electorales y transcribir los votos en una nueva papeleta limpia que pueda ser contada. La papeleta original se conserva en este proceso. La duplicación de papeletas también puede usarse si los votantes marcaron incorrectamente su papeleta, por ejemplo usando el tipo incorrecto de herramienta de escritura.

"Siempre hay en cada elección algunas papeletas que están dañadas o no son escaneables, ya sea que estuvieran rasgadas o se derramó café sobre la papeleta, lo que hizo que el escáner no pudiera leerla. Hay muchas razones por las cuales una papeleta podría necesitar ser duplicada", dijo el comisionado de la ciudad de Filadelfia, Seth Bluestein, quien sirve en la junta que supervisa las elecciones en la ciudad. "Cualquier papeleta que no pueda ser escaneada por el equipo de tabulación necesitaría pasar por este proceso".

La duplicación de papeletas se usa en 42 estados, incluyendo Pensilvania, según la Conferencia Nacional de Legislaturas Estatales. Todos estos estados utilizan la duplicación para papeletas dañadas, y 31 estados duplican tanto las papeletas dañadas como las defectuosas, como las papeletas con marcas extraviadas.

Tammy Patrick, directora de programas en la Asociación Nacional de Funcionarios Electorales y exfuncionaria electoral del condado de Maricopa en Arizona, dijo que ha encontrado todo tipo de papeletas dañadas e incorrectamente marcadas.

“Literamente, el perro se comió mi papeleta. He visto eso”, dijo Patrick. “Tienes individuos que usan un dispositivo de marcado que no es estándar. Entonces, literalmente, un crayón. He visto lápiz labial. He visto lápiz de cejas. He visto todo tipo de cosas en las papeletas. Así que esos tipos de marcas no son lo que normalmente un sistema de votación podría leer”.

En el condado de Berks, la duplicación de papeletas se usa típicamente solo para papeletas por correo y ausentes porque el condado utiliza dispositivos de marcado de papeletas para la votación en persona el día de las elecciones, según Stephanie Nojiri, directora asistente de elecciones del condado. Es raro en el condado de Berks que las papeletas por correo o ausentes sean devueltas mutiladas, pero sucede. A veces, las papeletas rasgadas pueden ser unidas con cinta adhesiva y escaneadas exitosamente, pero de lo contrario los funcionarios tendrán que recrear la papeleta, agregó Nojiri.

Los procedimientos exactos que utilizan los condados de Pensilvania en este proceso varían. El condado de Berks, por ejemplo, utiliza un dispositivo de marcado de papeletas para recrear papeletas dañadas, mientras que los funcionarios electorales de Filadelfia recrean dichas papeletas manualmente.

Los trabajadores electorales de Filadelfia realizan la duplicación de papeletas y los observadores que representan a partidos políticos o candidatos pueden ver el proceso, dijo el comisionado Bluestein.

La ley estatal de Pensilvania prohíbe a los funcionarios electorales abrir papeletas por correo o ausentes antes de las 7:00 de la mañana del día de las elecciones. Por lo tanto, los funcionarios electorales de Filadelfia tienen que esperar para procesar las papeletas por correo que muestran evidentes marcas de daño, agregó Bluestein.

"No hay nada que podamos hacer al respecto hasta después de que abran las urnas el día de las elecciones", dijo.

Patrick dijo que los procesos de duplicación de papeletas son verificables y confiables.

"Todo está registrado y documentado y es auditable y revisable. Así que no es que simplemente estén tomando papeletas al azar, marcándolas y enviándolas. Tienen que estar específicamente vinculadas a la papeleta original", dijo. "Siempre puedes volver y sacar esa papeleta original y compararla para asegurarte de que el equipo marcó de manera adecuada".